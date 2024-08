Pela segunda vez, Rapper Nelly é preso nos Estados Unidos

Nelly, 49, rapper americano, foi preso pela segunda vez nos EUA.

O que aconteceu

O cantor, que ficou famoso pelo hit "My Place", nos anos 2000, foi detido no estado de Missouri, na cidade de Maryland Heights, por volta das 4h45. O artista foi parado por policiais em uma rodovia.

De acordo com o relatório de prisão da Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri obtido pelo Daily Mail, Nelly foi preso depois que a polícia encontrou quatro comprimidos de ecstasy em seu carro. Além disso, ele ainda estaria dirigindo sem seguro.

Segundo o portal britânico, ele foi liberado na tarde do mesmo dia. Essa é a segunda vez que o cantor foi detido. Em 2017, ele foi detido em Washington, DC, após ser acusado de violentar sexualmente uma mulher, o famoso foi submetido à prisão preventiva em Alburn, no Alabama, mas, novamente, foi solto no mesmo dia por falta de evidências.