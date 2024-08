Pedro Sampaio lança 'PEDRIN', single 'continuação' de 'POCPOC'

Pedro Sampaio lançará amanhã (8), às 21h, o single "PEDRIN", faixa que fará parte do seu novo álbum, que ainda não foi anunciado. A informação é exclusiva de Splash.

Um videoclipe também será lançado.

Sampaio explica que a nova música serve como uma "continuação" do hit "POCPOC". "'PEDRIN' é a extensão da narrativa que começamos a contar com 'POCPOC'. Essa história vai se completar ao longo do lançamento do meu álbum. Me aguardem [risos]", conta o artista, que se apresentará no palco Sunset do Rock in Rio em setembro deste ano.

Pedro Sampaio lança o single "Pedrin" Imagem: Divulgação/Juliana Rocha

"POCPOC" foi a faixa pop de maior sucesso do primeiro semestre deste ano, segundo levantamento da Pro-Música (antiga Associação Brasileira dos Produtores de Discos). A informação chega em ótimo momento de Sampaio, que finalizou uma turnê pelos Estados Unidos e Europa ainda em julho.