Paris virou baile? Dono do hit ficou 'na bronca' após Globo mostrar paródia

MC Darlan é o dono do hit "A Barreira Vai Virar Baile", música que viralizou nas redes sociais por celebrar o retorno de Philippe Coutinho ao Vasco em julho deste ano. Já nas Olimpíadas, "Hoje Paris Vai Virar Baile" ganhou fama entre os brasileiros que acompanham as disputas na Europa. A Globo mostrou torcida cantando a paródia durante a cerimônia de abertura.

Não quisemos colocar nada na Globo. Entrevista a gente dá, mas colocar a música agora é mole. Vem surfar na parada e nunca chamou a gente para dar entrevista? Nunca procurou a gente.

MC Darlan

REBECA ANDRADE METEU FUNK EM PARIS, HOJE PARIS VAI VIRAR BAILE pic.twitter.com/HwxuFZV3VL ? Lari (@_laricamsX) July 28, 2024

O que disse MC Darlan

Artista destacou boa relação com outras emissoras. "A rapaziada só embarca depois que as coisas acontecem. Não quiseram apostar. Esperam acontecer, e depois vêm atrás. Não foi igual a Record, Band e SBT. Sempre chamaram antes de lançar, apostavam que as coisas iam estourar. Acho que isso é primordial."

Mesmo com a "bronca", MC Darlan diz que cantaria a música na Globo durante a cobertura olímpica. "A gente não guarda mágoa de ninguém", destacou. Splash entrou em contato com a Globo, que ainda não deu retorno sobre as declarações do músico.

Darlan explicou como nasceu hit. "Eu fiz uma surpresa e cantei no aniversário do Miguel, que é meu fã e sempre canta comigo. Ele encheu saco do irmão, que completou a letra. Depois me pediram para gravar, e tudo casou. A minha voz é um pouco mais grossa, encaixou com a música", detalhou. Artista lança músicas sobre o Vasco desde 2017.

"A Barreira Vai Virar Baile" é inspirada no hit "Give It To Me" (2007), de Nelly Furtado, Timbaland e Justin Timberlake. "O MC Rodrigo do CN fez uma música em cima dessa, e a gente fez a nossa em cima da versão dele. Quando nossa versão começou a estourar, fizemos um acordo para ficar tudo regularizado."