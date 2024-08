Maraisa se emociona em gravação de pré-wedding com Fernando Mocó

Maraisa, 36, surgiu empolgada e emocionada na gravação de seu pré-wedding com Fernando Mocó, no Estado do Tocantins.

O que aconteceu

As filmagens foram realizadas na Bacia do Tocantis-Araguaia e tiveram seus bastidores divulgados pela produtora responsável. "Hoje tem um ensaio muito especial aqui no Araguaia", anunciou um dos fotógrafos, na presença da noiva. "Já é o pré-wedding. Quem não acreditou, que acredite!", confirmou Maraisa, entusiasmada. "Casamento vem aí!", reforçou o profissional, em vídeo compartilhado nos stories do perfil da produtora.

Um clipe divulgado na sequência mostra vários momentos românticos entre Maraisa e Fernando durante as gravações. O vídeo ganhou, inclusive, uma trilha significativa e simbólica: o hit "Cinco Minutos ou 50 Anos", cantado pela noiva e por sua irmã, Maiara, 36.

Em outro momento, Maraisa aparece emocionada ao mergulhar com Fernando nas águas do Araguaia. "Ela vai chorar", 'acusa' um fotógrafo, em tom bem-humorado. "Não, gente!", esquiva-se a cantora, rindo e dando um jeito de conter a chegada das lágrimas.

Um dos fotógrafos envolvidos na produção também compartilhou registros dos bastidores da filmagem. Neles, Fernando e Maraisa posam no maior clima de romance, com direito a carões dignos de cinema.