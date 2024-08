Mãe de filho de Ronaldo usa anabolizantes e faz dieta para perder 15 quilos

Michele Umezu, mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, está fazendo uso de anobolizantes e fazendo dieta para perder 15 quilos.

O que aconteceu

A empresária e atleta vai disputar o Campeonato Nacional Masters Brasil. "É um campeonato de fisiculturismo que acontece em dezembro."

O objetivo de Michele é perder 15 quilos para subir no palco. Para isso, voltará com a preparação e tomar anabolizantes.

Ela conta como tem se preparado. "Terminando o meu off e me preparando para o próximo campeonato. Ganhei alguns quilos extras, nesse total 12 kg, já comecei o uso hormonal. Vou voltar com os cardios, alinhar minha dieta, suplementação e treinos."

Michele conta os desafios de competir aos 42 anos. "É muito difícil voltar com a rotina de atleta, mas eu tenho um objetivo de disputar no maior campeonato do mundo "Masters Olympia". Viver esse estilo de vida, ser atleta, competir com 42 anos, faz parte do meu trabalho com a consultoria e outros projetos que eu tenho em mente."