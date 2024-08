Lia faz ameaça, e Léo pode ser cancelado; assista ao nono episódio da série

Fingir ser perfeito nas redes sociais é fácil, mas quantas pessoas seriam "canceladas" se revelassem sua real personalidade? No episódio 9 de "Lia & Léo", Lia (Flávia Alessandra) ameaça mostrar para os seguidores de Léo (Otaviano Costa) quem é o microinfluenciador quando as câmeras estão desligadas, desde o que ele come no café da manhã até crenças negacionistas.

Uma notícia entusiasma Léo: "Elon Musk garante que Starship pousa em Marte até o final dessa década".

Lia, porém, acha que a empolgação do marido é contraditória: "Ou o homem nunca chegou na Lua ou o homem vai pousar em Marte, não dá pra você acreditar nas duas coisas".

Flávia Alessandra em cena de "Lia & Léo" no episódio "Cancelados" Imagem: @madeincharles

Para Léo, todo mundo quer ver suas próprias opiniões confirmadas nas redes sociais. Mas será que ele teria o mesmo número de seguidores se as pessoas soubesse que o microinfluenciador não coloca em prática as dicas que recomenda? Incluindo correr 8 km por dia e comer ovo cru com aveia de manhã...

