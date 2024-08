Jason Statham era atleta e quase foi para as Olimpíadas: 'Assunto delicado'

Jason Statham, 57, é conhecido mundialmente por diversos filmes, como "Megatubarão", "Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw", "Adrenalina" e muitos outros. O que poucas pessoas sabem sobre o ator britânico é que ele quase competiu nas Olimpíadas.

Acompanhe o nosso canal de filmes e séries no Whatsapp!

Statham participou das seletivas olímpicas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, em Seul, na Coréia, e das Olimpíadas de Barcelona, em 1992, na Espanha, mas não conseguiu passar para o evento principal.

O que aconteceu

Mais de uma década antes de fazer sua estreia nos cinemas com o filme "Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes" (1998), Jason Statham era atleta de salto ornamental. Ele até representou a Inglaterra nos Jogos da Commonwealth de 1990 em Auckland, Nova Zelândia.

Ele terminou em oitavo no trampolim de 1 metro e em 11º no trampolim de 3 metros e plataforma de 10 metros. O ator participou de três eventos de mergulho no CWG de 1990 em Auckland.

A época de atleta alto nível foi útil em vários de seus papéis no cinema e o auxiliou a se tornar a estrela de filmes de ação que ele é hoje. "Acho que o que não consegui [nos esportes] provavelmente me ajudou a me concentrar mais e a levar minha carreira de ator mais a sério", disse Statham à BBC em 2008.

Ele testou as suas habilidades atléticas e de mergulho em filmes sem usar dublê em diversas ocasiões. O mais notável deles foi o filme "Megatubarão", de 2018, no qual o seu personagem lutou contra um tubarão pré-histórico.

Jason Statham é apaixonado por esportes desde muito jovem. Ele praticava artes marciais e tinha um grande interesse por futebol.

Ele descobriu seu amor pelo salto ornamental ainda adolescente, quando viu um homem realizar um mergulho em Miami, EUA. Ingressou em um clube de natação quando voltou para a Inglaterra e treinou regularmente.

Eu estava de férias na Flórida com minha mãe e meu pai, e tinha um cara que fazia salto ao meio-dia, todos os dias, em um dos hotéis em que ficamos. E eu disse: 'quando chegarmos em casa, vou fazer isso'.

Statham ficou bastante tempo na equipe. "Entrei para o clube naquela época, tinha uns 11 ou 12 anos. Em um ano, fiz parte da equipe britânica e ela ganhou impulso e passei os próximos 10 anos fazendo isso."

Jason Statham foi mergulhador profissional Imagem: Pool BENAINOUS/HOUNSFIELD/LEGRAND/Gamma-Rapho via Getty Images

O trabalho árduo valeu a pena. Ele foi admitido na Escola Nacional Britânica de Mergulho em 1985 e passou gradualmente a representar a Grã-Bretanha e a Inglaterra em competições internacionais.

O ator se arrepende de não ter conseguido realizar o seu sonho olímpico. "É um assunto delicado que eu nunca tenha chegado às Olimpíadas", disse Jason Statham em 2016. "Comecei tarde demais. Provavelmente não era minha praia. Eu deveria ter praticado um esporte diferente."