Unfollows e indiretas: a 'briga' do irmão de Marília e Maiara e Maraisa

A divulgação de um show em homenagem à Marília Mendonça (1995 - 2021) promovido pelo Spotify, teria gerado um "climão" entre o irmão da cantora e a dupla Maiara e Maraisa.

Entenda

Maiara e Maraisa não estarão presentes no festival, chamado This is Marília Mendonça. Além das irmãs, as duplas Hugo e Guilherme e Henrique e Juliano também não participarão do evento.

João Gustavo e sua mãe, Ruth, deixaram de seguir as sertanejas após a divulgação do tributo.

João disse que Maiara e Maraisa "não quiseram" participar do show. Em entrevista com Lucas Pasin, de Splash, ele afirmou: "O empresário travou elas. Elas e a dupla Hugo e Guilherme. Mas, vamos lá, mais uma vez, sair como errados da história".

A dupla de irmãs disse ainda "não se sentir capaz" de homenagear Marília no Allianz Parque, onde as três apresentariam a turnê "As Patroas". "Tem muita gente questionando nossa ausência no This is Marília Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas", declararam em comunicado enviado ao gshow.

Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Maiara e Maraisa

Maiara comentou novamente a homenagem em um show com a irmã. "Eu sei que eu não preciso sair desse palco para fazer homenagem nenhuma, e, na verdade, foi ela quem me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar para ela".

Depois da indireta da cantora, João Gustavo desabafou, dizendo que iria "correr atrás de cada gota de suor" que sua irmã "derramou" para "encher o bolso de pessoas. "Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra", escreveu ele no X. A conta de João não está disponível no momento.

Quando decidir abrir a merd* da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar. João Gustavo

Indireta antiga?

No ano passado, João Gustavo curtiu um post apontado como indireta para Maiara e Maraisa. "Enquanto isso no meio sertanejo tem artista (que ganhou muita visibilidade através da Marília) regravando projeto sem a voz dela", escreveu no X. As gêmeas regravaram músicas do "Patroas 35%" sem a voz de Marília.

This is Marília Mendonça

Idealizado pelo Spotify, This Is Marília Mendonça vai levar ao palco do Allianz Parque um line-up que reúne Alok, Jão, Ludmilla, Péricles, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Xamã, Yasmin Santos e a dupla Zé Neto & Cristiano.

Os shows serão realizados no dia 5 de outubro. Saiba mais sobre o evento.