Integrante do BTS Suga pede desculpa por dirigir patinete elétrico sob efeito de álcool

SEUL (Reuters) - O astro do K-pop Suga, membro da boy band BTS, pediu desculpas na quarta-feira depois que a polícia de Seul, capital da Coreia do Sul, o multou e revogou sua licença por dirigir embriagado um patinete elétrico.

O compositor e rapper havia dirigido o patinete por cerca de 500 m antes de cair ao estacionar na noite de terça-feira, informou sua gravadora Big Hit Music, que faz parte da empresa de K-pop HYBE.

Suga foi reprovado em um teste de bafômetro realizado pela polícia próxima, multado e sua licença de patinete foi retirada, disse a gravadora, acrescentando que o incidente não causou danos a ninguém ou à propriedade.

"Eu violei a lei de trânsito porque estava confortável com a ideia de estar perto (de casa) e não sabia que não podia usar um patinete elétrico quando se está sob efeito de álcool", escreveu Suga em um post no Weverse, uma plataforma de fãs de propriedade da HYBE.

"Peço desculpas a todos que foram prejudicados por meu comportamento descuidado e errado", acrescentou Suga, cujo nome de nascimento é Min Yoon-gi.

A Coreia do Sul, que exige uma licença para uso de um patinete elétrico, pode cobrar penalidades por dirigir embriagado ou ferir outras pessoas.

A polícia acompanhou o cantor até sua casa, informou a Big Hit Music.

Desde que anunciaram uma pausa nos projetos do grupo em junho de 2022, os membros do BTS seguiram com suas atividades solo antes de iniciar serviço militar.

Suga, de 31 anos, tem se dedicado a trabalhos de serviço social para cumprir seu compromisso com o serviço militar.

Todos os homens sul-coreanos com idade entre 18 e 28 anos devem servir por cerca de dois anos no serviço militar, embora alguns tenham permissão para trabalhar como agentes de serviço social como uma forma alternativa.

