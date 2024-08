Gracyanne Barbosa deixa a mansão de Belo quatro meses após divórcio

Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais nesta terça-feira, 6, para comunicar seus seguidores que está de mudança. A influenciadora digital irá deixar a mansão onde ainda vive com o ex-marido, Belo. Os dois se separaram em abril.

O imóvel onde ela vive com o cantor fica localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Gracyanne ainda revelou que, futuramente, deseja se mudar para São Paulo.

"Tenho planos de mudar do Rio de Janeiro também ou me dividir entre SP e RJ, ainda não exatamente como farei", explicou.

Ela aproveitou para explicar que está estudando propostas de trabalho e organizando sua mente para poder seguir com a sua vida. "Claro que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda porque estou me organizando", prometeu.