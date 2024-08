Giovanna Ewbank diz que tinha 'muita expectativa' em sexo com Paulo Vilhena

Giovanna Ewbank, 37, revelou que criou "muitas expectativas" sobre como era ficar com Paulo Vilhena, 45, que foi um dos principais galãs da TV brasileira nos anos 2000.

O que aconteceu

Ewbank explicou que Vilhena era o seu "crush" desde a adolescência. No programa Surubaum desta terça-feira (6), a apresentadora contou que ficou com o ator quando ela tinha 20 anos, mas não revelou se ele atingiu as suas expectativas.

Eu criei muita expectativa. O Paulinho era meu crush da vida inteira, desde os 13, 15 anos, então imagina a expectativa que eu criei em cima de você.

-- Giovanna Ewbank

Casada com Bruno Gagliasso, Ewbank se define como uma pessoa que manteve poucos parceiros em sua vida sexual. Ela, que se identifica como demissexual, também contou que já chorou no sexo por pensar no ex-namorado.

Ewbank admitiu que foi algo "catastrófico" chorar na transa por saudades do ex, mas que não contou para o ficante da época. "Eu não falei que era por causa do ex, falei que era porque estava me sentindo muito feliz e triste, muitos sentimentos".