Cachos perfeitos a R$ 5: fronha e touca de cetim são os aliados de Lellê

A cantora e atriz Lellê, 26 anos, só agora conheceu como seu cabelo realmente é. Ela começou a fazer tratamentos químicos nos fios aos sete anos. "Existia uma pressão e uma cultura de que devíamos ter o cabelo mais relaxado, com menos volume", disse em entrevista para Universa.

E foi o que ela fez, até os 14 anos, quando o peso financeiro fala mais alto.

Deixei ele crescer e fui a um salão e pedi para cortar. Eu tinha vergonha na época que ele estava crescendo. Da cintura, ele foi parar na altura da orelha , diz.

Mas confiante, ela começou a pintar, trançar, fazer penteados? Até que raspou o cabelo! Faz só dois anos que Lellê deixa as madeixas crescerem sem intervenções.

E os cuidados com seus cachos 4A não são muito, mas são assertivos. Segundo a atriz, é o cabelo que dita o que ele precisa no dia a dia. "Se ele estiver seco, faço uma hidratação. Dependendo da minha disponibilidade, deixo o produto agindo por até duas horas. Se estou com pressa, 20 minutos", diz. Ela faz parte do squad da Seda e contou que está testando vários produtos da linha.

Se está em casa, deixa os cachos secarem naturalmente. Usa um creme de pentear, faz uma fitagem, puxando o cacho com as mãos, e deixa o tempo agir. "Tento respeitar meus fios ao máximo. Mas se preciso trabalhar, uso o difusor, mas sinto que ele fica um pouco mais rebelde", diz.

Mas seu grande segredo para manter os cachos sempre alinhados e a qualidade dos fios é um tecido: o cetim. A touca, quando comprada sozinha, pode custar só R$ 5.

Vou com a minha touca para todos os lugares. Sou capaz de encostar e dormir em qualquer canto, então estou com ela sempre comigo , diz.

Lellê conta seus truques para cuidar dos cachos Imagem: Reproduçãi/Instagram

Durante o sono, o cetim segue presente, dessa vez, na fronha do travesseiro. "Procuro proteger o cabelo também quando eu durmo porque me mexo muito. E o lado que a gente costuma dormir sempre deixa os fios mais danificados", explica.

Lellê é parte do elenco da próxima novela das sete, "Volta por Cima", onde fará o papel de uma milionária, mantendo seu cabelo natural. "Tem um simbolismo muito grande", diz.

Na necessarie da Lellê

