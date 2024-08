'Família É Tudo' tem capítulo decisivo com retorno de personagem 'morta'

Na quarta-feira (7), a novela "Família É Tudo" (Globo) teve um capítulo decisivo com o retorno de Frida (Arlete Salles), personagem que tinha sido dada como morta.

O que aconteceu

A vovó revelou que sempre esteve viva e não morreu na tempestade no navio. Na verdade, Frida foi salva por Hans (Raphael Logam) e com isso decidiu criar um plano para unir seus netos enquanto se fingia de morta e vivia no lugar de sua irmã gêmea Catarina (Arlete Salles).

Após reaparecer viva no apartamento de Hans, a tia e o sobrinho relembraram o que aconteceu no navio onde ela foi dada como morta. "Eu dei um jeito da senhora sair do navio escondida, sem ninguém perceber! Pra todo mundo achar que a senhora tinha caído em alto mar e morrido...", comentou o vilão.

Catarina explicou que a irmã prometeu colocar Hans no testamento verdadeiro caso os irmãos Mancini falhem na missão. "Sim, testamento falso! Mas você prometeu ao meu filho que, se os seus netos falhassem na missão, você faria um tentamento verdadeiro, incluindo o Hans como herdeiro, junto com eles... O que seria mais do que justo! É o meu filho que dá duro naquela gravadora!", lembrou a irmã gêmea.

Com a resolução do mistério, "Família É Tudo" ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "O flashback do que realmente aconteceu. O Hans salvou mesmo a Frida. Nisso eu confesso que fiquei chocada", comentou uma fã. "Eu sabia que a Frida iria voltar", disse outra.

Alguns telespectadores se mostraram chocados com a revelação. "Então toda vez que a Catarina aparecia preocupada era a vovó Frida fingindo ser ela, agora faz sentido", afirmou uma internauta.

Do outro lado, parte do público não gostou do que aconteceu. "O autor, além de sacrificar a sinopse, acha que fez grande mousse trazer Frida de volta depois de meses do público reclamar do sumiço da Arlete, sendo que Catarina existia na história, além do vilão Hans ser uma chacota", reclamou um usuário do X (antigo Twitter).

