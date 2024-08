Eliana vai ao casamento de Buba? Presente deixa noivos chocados

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), José Augusto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros) ficam chocados com presente de casamento inesperado.

O que vai acontecer

Eliana (Sophie Charlotte) e Egídio (Vladimir Brichta) chegam no casamento e deixam José Inocêncio (Marcos Palmeira) sem acreditar. "Você pode me explicar o que isso significa?", pergunta o protagonista para o vilão. "Como o que significa? Isso aqui sou eu e minha senhora, Eliana, atendendo a um convite que o seu filho doutor José Augusto me fez. Ou eu tô mentindo, rapaz?", responde o coronel.

O ex-marido de Iolanda (Camila Morgado) leva um cavalo de presente para os noivos. "Isso aqui é uma tolice só... mas é de coração", diz ele.

José Augusto agradece, mas dispensa o animal. "Você faz ideia de quanto custa um animal como esse? Isso aqui, rapaz, é um cavalo árabe puro sangue", informa o amante de Eliana. "Vou pedir para darem sombra e pasto pra ele... quando o senhor for embora, o senhor leva", afirma o médico.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.