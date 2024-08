Crise na família Camargo: Graciele e nora de Zezé trocam farpas em meio a disputa judicial

O imbróglio judicial entre Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, e a nora do cantor, Amabylle Eiroa, companheira de Igor Camargo, ganha novos capítulos a cada dia e as duas seguem trocando farpas na internet. Na segunda-feira, 5, Amabylle afirmou ter vencido um processo contra Graciele envolvendo um suposto perfil falso criado pela influenciadora.

Conforme uma nota publicada pelos advogados de Amabylle, a vitória se deu na esfera criminal. A Polícia Civil de São Paulo concluiu a inexistência de crimes imputados a Igor e à nora do cantor sertanejo.

Ainda segundo a defesa de Amabylle, ela precisou se retratar judicialmente em outro processo. Conforme apuração do Estadão, outras três ações que têm Graciele como ré aguardam decisão. A influenciadora respondeu à publicação da nora, prometendo publicar a sentença. Leia mais abaixo.

Amabylle comemorou a suposta vitória nas redes sociais. "Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos do fake ‘Priscila Dantas’ (...) A Justiça deu o veredicto e eu fui vitoriosa", disse. Veja o texto completo na publicação aqui .

Os advogados de Amabylle disseram que "aguardam o desfecho na esfera cível". Segundo apurou o Estadão, o processo movido por Amabylle contra Graciele por danos morais e direito de imagem, foi arquivado. O juiz decidiu que não poderia julgar o caso, pois não era competente para isso. Em outras duas ações, movidas por Igor Camargo contra Graciele, também por danos morais e direito de imagem, a parte autora (Igor) desistiu de continuar com os processos. As três ações têm o valor da causa estipulado em R$ 50 mil.

Segundo a defesa da nora do cantor sertanejo, a Justiça revogou uma decisão anterior de que Igor e Amabylle não poderiam se manifestar publicamente sobre o imbróglio judicial. Com o fim de investigações, a Polícia Civil de São Paulo concluiu pela inexistência de materialidade dos crimes imputados aos dois. O Ministério Público arquivou o procedimento.

Na segunda, 5, também conforme os advogados, Amabylle teve de se retratar em outro processo judicial "por ter enviado mensagem em um momento de nervosismo". Confira a nota completa aqui .

Após Amabylle se manifestar, Graciele reagiu: "Espera que vou publicar a sentença. Aí vocês vão ver quem mente", rebateu, sem divulgar o documento.

Nesta terça-feira, 6, a noiva de Zezé, que está grávida, compartilhou mensagens de cunho religioso. "O perdão é a expressão máxima de quem decide avançar (... ) Vamos trabalhar o perdão", publicou nas redes, destacando trechos da Bíblia. Os seguidores entenderam o post como uma indireta a Amabylle.

Relembre o caso

Graciele foi acusada de manter um perfil fake no Instagram para atacar a família Camargo. A página, que se apresentava como "Priscila Dantas", disparava comentários ácidos sobre Zilu Godoi (ex-esposa de Zezé, mãe de Igor), Amabylle e Wanessa Camargo.

Depois do vazamento de um vídeo onde era possível ver o perfil logado no celular dela, Graciele confessou que criou a página falsa para se defender dos ataques que sofria na web, mas argumentou que várias pessoas tinham acesso e que não foi ela quem disparou as ofensas contra os familiares do noivo.