Cinema faz promoção e dá ingressos para pessoas com nome Rebeca e Beatriz

Uma rede de cinemas fez uma promoção para comemorar os ouros de Beatriz Souza e Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, a rede Cinestytem anunciou a promoção. "De 06 a 11/08/2024 pessoas registradas com os nomes Beatriz e Rebeca (1° ou 2° nome) não pagam ingresso nos cinemas da Cinesystem."

A promoção vale em todas as salas da rede no Brasil. As pessoas chamadas Rebeca ou Beatriz terão até o próximo domingo, dia 11.

Para conseguir o benefício, é preciso aprender um documento oficial com foto e nome de registo. A promoção não inclui vendas antecipadas.

As duas esportistas venceram ouro para o Brasil em Paris. Beatriz venceu no judô e Rebeca no solo da ginástica artística.