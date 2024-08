Chico: 'Mania de Você' recupera espírito simplista com trama de sacanagem

A Globo empolgou seus espectadores nesta segunda-feira (5) ao divulgar um trailer com imagens inéditas de "Mania de Você".

Com uma trama cheia de traições e um "quadrado amoroso", a novela prevista para estrear em 9 de setembro tem tudo para dar certo. "Recupera-se o espírito da simplicidade: é uma história muito simples, que vai ser executada com questões contemporâneas; mas é uma história de sacanagem e traição", avalia Chico Barney.

Finalmente, a emissora parece voltar a investir em uma estética de luxo e brigas familiares após uma série de "tramas rurais", opina Bárbara Saryne. "A fotografia está muito linda e o elenco também é de peso", diz. "Fiquei animada com o que vi".

Saryne diz ainda que a Globo investiu naquilo que "sabe que dá certo", como a música tema de Rita Lee na voz de Anitta. "Vi também que tem partes das cenas gravadas em Portugal e Angra dos Reis; terá imagens bonitas. E com a história simples, tem tudo para cair na boca do povo".

Globo também divulga novidades sobre o Estrela da Casa

Chico e Bárbara também comentaram no Central Splash sobre as novidades do Estrela da Casa, novo reality musical da Globo que estreia no próximo dia 13. A emissora divulgou novos integrantes de seu time de apresentadores em programas relacionados ao reality.

Kenya Sade foi um dos nomes anunciados, em uma escolha "boa e que faz sentido", avalia Saryne. "Fez todo o sentido, como uma grande aposta da Globo nesse setor da música, ela estar envolvida com o Estrela da Casa", concorda Chico.

Cecília Ribeiro e Silvero Pereira também foram escalados. "Ele gosta de reality show e sempre rende (...) É uma boa dupla escolhida pela Globo", disse Chico. "Também gostei da escolha. São nomes que tem tudo a ver com o tema: ela conhece bem realities show, e ele, além de gostar de reality, também canta", completou Saryne.

Assista à íntegra do Central Splash:

