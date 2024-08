Bruna Griphao abaixa a calça e deixa marquinha de biquíni à mostra

Bruna Griphao, 25, publicou alguns registros para mostrar que renovou o seu bronzeado.

O que aconteceu

A ex-BBB reuniu algumas fotos com looks variados na cor preta e, em uma das imagens, abaixou a calça para deixar a marquinha de biquíni à mostra. Em outras imagens, a atriz renovava o bronze com um biquíni fio-dental.

Bruna Griphao recebeu diversos elogios. "Quem é Mona Lisa perto dessa obra de arte", brincou uma pessoa. "Que mulher maravilhosa!", disse mais uma. "Sempre gata sarada e bronzeada. Angelina Jolie brasileira", disse outro.

A atriz fez recentemente uma viagem pela Europa com Anitta, Marina Sena, Lexa e outros amigos. "Saint Tropez/Ibiza/muito amor."