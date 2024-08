Até para os mais caretas: fantasias simples para tirar o sexo do automático

Existem infinitas fantasias para serem exploradas durante as relações sexuais. Para deixar a imaginação fluir na cama, o primeiro passo é combinar tudo o que vai ser feito com o par — afinal, consensualidade é fundamental. O segundo é deixar de lado a ideia de que fantasia sexual tem a ver, obrigatoriamente, com algo muito diferente, proibido/fetichista e/ou que exige mil apetrechos, roupas e acessórios.

Com criatividade, disposição e, sobretudo, foco no momento é possível dar uma sacudida nas transas a dois. Vale lembrar que, no sexo, a fantasia é sempre uma forma de se libertar dos padrões da sociedade, não existindo certo ou errado. Todos os tipos de fantasias são válidos na hora de buscar o prazer, sendo que algumas ainda ajudam a promover o autoconhecimento individual e da própria relação.

Confira, a seguir, algumas ideias simples que farão toda a diferença entre quatro paredes:

Playlist sexy

Estudos realizados com usuários de plataformas musicais mostram que transar com trilha sonora melhora a prática sexual. Desde as playlist romântico-sensuais para um sexo mais lento, até um som ritmado eletrônico de balada para uma transa mais frenética: a música distrai, anima e, se optar pelas escolhas em que ambos têm interesse (consenso), melhora e muito no início (preliminar), no meio (conexão) e na conclusão (orgasmos intensos). Para quem gosta de deixar a imaginação voar longe, uma playlist erótica ainda serve para simular que estão em um show ou em um videoclipe.

Fingir que são outras pessoas

Quem acompanhou a série "Modern Family" certamente se divertiu com as brincadeiras eróticas de Phil (Ty Burrell) e Claire (Julie Bowen), que curtiam comemorar o Dia dos Namorados forjando um date entre seus alter egos Clive e Juliana. Essa é uma estratégia que "autoriza" os casais a se relacionarem de uma forma distinta da maneira com que costumam interagir. Na "pele" de outras pessoas, dá para inventar coisas diferentes com liberdade e abrir os desejos mais íntimos ao mesmo tempo em que a verdadeira personalidade fica resguardada.

Siga o mestre

Consiste em um mostrar ao outro o que fazer e, claro, como fazer. Além da brincadeira que remete à relação de dominação/submissão, é um jeito diferente de conhecerem melhor o corpo um do outro e de revelar preferências de toques, ritmos e intensidades.

Voyeurismo

Além de tirar a roupa para o outro, uma forma de estimular o olhar é se masturbar diante do par — lentamente, para que a cena seja bem apreciada — sem que haja qualquer tipo de toque ou carícia.

Banho no escuro

Existe muito prazer na ausência da visão, seja com as luzes totalmente apagadas ou com o uso de uma venda por uma das partes. A falta de visão nos permite devanear, fantasiar, imaginar, viajar e explorar as imagens que podemos criar na própria mente durante o sexo. Além disso, como os outros sentidos ficam exacerbados, a experiência ganha um "plus" se for feita sob o chuveiro, à luz de velas ou no breu total.

Fontes: Marcos Santos, psicólogo especialista em sexualidade; e Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Vem Transar Comigo" (Ed. Rocco)

*Com matéria publicada em 13/02/2022