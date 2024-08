Aos 83 anos, Ney Matogrosso faz em SP o maior show solo de sua carreira

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

Ney Matogrosso está com 83 anos e já fez shows para mais de 100 mil pessoas, como no Rock in Rio de 1985. Mas, no sábado (10), em São Paulo, ele sobe ao palco do Allianz Parque para o que ele mesmo considera a maior performance solo da carreira. Ainda há ingressos, mas vários setores do estádio estão esgotados.

Denominado "Bloco na Rua - Ginga pra Dar & Vender", o show no Allianz é um derivado do espetáculo "Bloco na Rua", que ele apresentou na mais recente turnê. Entram aparatos tecnológicos, visuais e cenográficos.

A megaprodução ampara um repertório que prevê a inclusão de canções como "Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua", "O Beco", "Jardins da Babilônia" e "Tua Cantiga", entre outras.

Origens

Ney de Souza Pereira adotou como sobrenome artístico o estado em que nasceu (na época ainda não dividido em dois), na cidade de Bela Vista. Quando mudou de Matogrosso para São Paulo, despontou como vocalista da banda Secos & Molhados, que mesclava rock e MPB, nos anos 1970.

O cantor foi ícone da imagem andrógina no palco no Brasil; com o Secos, lançou clássicos como "O Vira", "Sangue Latino" e "Rosa de Hiroshima".

A carreira solo começou em 1975, após Ney deixar a banda. Nos anos 1980, consagrou-se ao gravar inúmeros hits, entre eles "Homem Com H", "Vereda Tropical" e "Por Debaixo dos Panos".

'Bloco na Rua - Ginga pra Dar & Vender'