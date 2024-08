Com 3 indicações, Anitta é a única artista brasileira indicada ao VMA

O MTV Video Music Awards anunciou na última terça-feira (6) a lista completa de indicados à premiação, que celebra as melhores produções audiovisuais do ano, com Anitta sendo a única artista brasileira indicada.

O que aconteceu

Anitta é a única brasileira indicada. Ela concorre três vezes. As três indicações estão divididas em duas categorias.

A cantora foi indicada na categoria de "Melhor montagem". Anitta concorre por "Mil Veces".

As outras duas indicações são em "Melhor clipe latino". Nela, Anitta disputa o prêmio com "BELLAKEO", parceria com Peso Pluma, e com "Mil Veces".

Taylor Swift pode quebrar próprio recorde

Taylor Swift lidera a lista, aparecendo em 10 categorias no total, incluindo melhor videoclipe pela música "Fortnight". Se Swift levar a estatueta, considerada a mais importante da noite, ela quebrará o seu próprio recorde, se tornando a primeira artista a vencer cinco vezes na categoria.

Em segundo lugar entre os mais indicados ficou Post Malone, por compartilhar com Swift nove das 10 indicações pela colaboração em "Fortnight". Em seguida, Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Eminem aparecem com seis menções na lista.

A premiação acontece em 10 de setembro em Nova York. A votação, aberta ao público até 30 de agosto, está disponível no site oficial do VMA.

Confira abaixo a lista completa de indicados ao VMA 2024.

Vídeo do ano

Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love)

Billie Eilish - LUNCH

Doja Cat - Paint The Town Red

Eminem - Houdini

SZA - Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Artista do ano

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Música do ano

Beyoncé - Texas Hold 'Em

Jack Harlow - Lovin On Me

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Teddy Swims - Lose Control

Artista revelação

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Performance Push

Ago. 2023: Kaliii - Area Codes

Set. 2023: GloRilla - Lick or Sum

Out. 2023: Benson Boone - In The Stars

Nov. 2023: Coco Jones - ICU

Dez. 2023: Victoria Monét - On My Mama

Jan. 2024: Jessie Murph - Wild Ones

Fev. 2024: Teddy Swims - Lose Control

Mar. 2024: Chappell Roan - Red Wine Supernova

Abr. 2024: Flyana Boss - yeaaa

Maio 2024: Laufey - Goddess

Jun. 2024: LE SSERAFIM - EASY

Jul. 2024: The Warning - Automatic Sun

Colaboração

Drake ft. Sexyy Red & SZA - Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion - Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll - Wild Ones

Jung Kook ft. Latto - Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen - I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Melhor pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Melhor hip-hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA - Rich Baby Daddy

Eminem - Houdini

GloRilla - Yeah Glo!

Gunna - fukumean

Megan Thee Stallion - BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti - FE!N

Melhor R&B

Alicia Keys - Lifeline

Muni Long - Made For Me

SZA - Snooze

Tyla - Water

USHER, Summer Walker, 21 Savage - Good Good

Victoria Monét - On My Mama

Melhor alternativo

Benson Boone - Beautiful Things

Bleachers - Tiny Moves

Hozier - Too Sweet

Imagine Dragons - Eyes Closed

Linkin Park - Friendly Fire

Teddy Swims - Lose Control (Live)

Melhor rock

Bon Jovi - Legendary

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Green Day - Dilemma

Kings of Leon - Mustang

Lenny Kravitz - Human

U2 - Atomic City

Melhor Latino

Anitta - Mil Veces

Bad Bunny - MONACO

KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN

Myke Towers - LALA

Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO

Rauw Alejandro - Touching The Sky

Shakira & Cardi B - Puntería

Melhor afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon - Last Heartbreak Song

Burna Boy - City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay - Sensational

Tems - Love Me JeJe

Tyla - Water

USHER - Pheelz

Melhor K-pop

Jung Kook ft. Latto - Seven

LISA - Rockstar

NCT Dream - Smoothie

NewJeans - Super Shy

Stray Kids - LALALALA

TOMORROW X TOGETHER - Deja Vu

Vídeo por uma causa

Alexander Stewart - if only you knew

Billie Eilish - What Was I Made For

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll - Best For Me

RAYE - Genesis.

Tyler Childers - In Your Love

Melhor direção

Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love)

Bleachers - Tiny Moves

Eminem - Houdini

Megan Thee Stallion - BOA

Sabrina Carpenter - Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Melhor fotografia

Ariana Grande -- "we can't be friends (wait for your love)" -- Cinematography by Anatol Trofimov

Charli xcx -- "Von dutch" -- Cinematography by Jeff Bierman

Dua Lipa -- "Illusion" -- Cinematography by Nikita Kuzmenko

Olivia Rodrigo -- "obsessed" -- Cinematography by Marz Miller

Rauw Alejandro -- "Touching The Sky" -- Cinematography by Camilo Monsalve

Taylor Swift ft. Post Malone -- "Fortnight" -- Cinematography by Rodrigo Prieto

Melhor coreografia

Bleachers - Tiny Moves

Dua Lipa - Houdini

LISA - Rockstar

Rauw Alejandro - Touching The Sky

Tate McRae - Greedy

Troye Sivan - Rush

Melhores efeitos visuais

Ariana Grande - the boy is mine

Eminem - Houdini

Justin Timberlake - Selfish

Megan Thee Stallion - BOA

Olivia Rodrigo - get him back!

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Melhor direção de arte