Além de 'Mania de Você', quais novelas estreiam ainda este ano na Globo?

Na segunda-feira (5), a Globo divulgou o primeiro trailer de "Mania de Você", sua próxima trama das 9. Mas, além da substituta de "Renascer", quais novelas estreiam ainda este ano?

Mania de Você

A nova novela do horário nobre estreia dia 9 de setembro. Ela é escrita por João Emanuel Carneiro, autor dos sucessos "Avenida Brasil", "A Favorita" e "Todas as Flores".

A trama vai partir da amizade entre duas jovens, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário e da paixão pela gastronomia. Tudo isso, temperado por muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor.

De origem humilde, Viola se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina (Rodrigo Lombardi), empresário do ramo de cibersegurança. Ele mantém, há décadas, um relacionamento não assumido com sua submissa funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi. Recém-formada chef de cozinha, Luma namora Rudá (Nicolas Prattes), que encontra com Viola por acaso.

Assim, começa a trajetória da dupla, que vai da paixão pelas receitas à obsessão pelo mesmo homem, da conexão imediata ao ponto de uma passar a viver a realidade que era da amiga, dez anos mais tarde. Uma jornada dividida entre a cumplicidade e a rivalidade, que as inclui num quarteto amoroso e é impactada por uma série de circunstâncias, reviravoltas e surpresas, como o segredo em torno de um assassinato.

Berta (Eliane Giardini), Rudá (Nicolas Prattes), Luma (Agatha Moreira), Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves), Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e Ísis (Mariana Ximenes) Imagem: Manoella Mello/Globo

Volta por Cima

Assim como "Mania de Você", a próxima novela das 7 tem previsão de estreia para setembro. Com o título de "Volta por Cima", a trama é escrita por Claudia Solto, a mesma autora de "Cara e Coragem" e "Pega Pega".

'Volta por Cima' conta a história de Madalena (Jéssica Ellen), uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero.

Do outro lado temos o protagonista masculino Jorge, conhecido como Jão (Fabrício Boliveira). Ele é um jovem que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração e agora almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão.

Os protagonistas Madalena, a Madá, e Jorge, o Jão, se aproximam em função de uma fatalidade que muda para sempre a vida da família de Madalena. Seu pai, o motorista de ônibus Lindomar (MV Bill), está prestes a se aposentar. Mas, no seu último dia de trabalho, um acidente o impede de gozar de um prêmio milionário feito numa aposta na loteria a caminho da Viação Formosa.

Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira são os protagonistas de 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Garota do Momento

A substituta de "No Rancho Fundo" tem previsão de estreia para novembro. Chamando-se "Garota do Momento", a novela é escrita por Alessandra Poggi, a autora de "Além da Ilusão".

A trama terá como protagonista Duda Santos, a Maria Santa de "Renascer". Ela viverá Beatriz, uma jovem que vive no Rio de Janeiro na década de 1950 e que se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos.

Por trás do rosto sorridente estampado nos artigos de perfumaria, o público vai acompanhar sua saga em busca de se reconciliar com o passado. Criada pela avó, Beatriz está em busca de sua mãe, que perdeu a memória e foi enganada pelo inescrupuloso empresário Juliano (Fábio Assunção), que se aproveitou da situação e entregou outra menina para a mulher criar, afirmando ser a filha dela.

Do outro lado, teremos Maísa como a antagonista da trama. Em sua estreia como atriz na Globo, ela viverá a garota que foi criada como a filha da mãe de Beatriz e será uma pedra no sapato da protagonista.