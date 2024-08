Edu Guedes é contratado pela RedeTV! e estrelará programa matinal ao vivo

Edu Guedes, 50, estreia o show "Fica com a gente" na próxima segunda (12), às 10h30.

O que aconteceu

Contratado pela RedeTV!, o chefe de cozinha apresentará o novo show matinal ao vivo "Fica com a gente". Ao longo do programa, ele entrevistará convidados, entre eles chefs renomados, para dividirem com os espectadores receitas e técnicas exclusivas.

Edu também ensinará receitas próprias, acumuladas ao longo de 30 anos de carreira na comandando cozinhas. Além do palco ao vivo em Osasco, o programa terá reportagens especiais com dicas práticas para o público, ensinando, por exemplo, como selecionar os melhores ingredientes no mercado e como fazer economizar nas compras do mês. O público também poderá aprender mais sobre a gastronomia de diferentes regiões brasileiras.

"Minha maior realização são os telespectadores, pois me permitem entrar todos os dias no lugar mais especial que existe: dentro da casa de cada um. Só tenho a agradecer mais uma vez por esse privilégio", comentou Edu. A atração estreia na próxima segunda-feira, 12 de agosto, e será exibida de segunda às sextas-feiras, das 10h30 às 11h50.