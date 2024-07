Yes, chef: camiseta sexy da estrela de "O Urso" custa R$ 500 e virou ícone

Na primeira temporada de "O Urso", logo percebemos que o guarda-roupa de Carmy é tão enxuto que o personagem, interpretado por Jeremy Allen White, o mantém dentro do forno de sua casa.

Mas parece que foi exatamente esse o tempero especial que fez com que a internet e o público aficionado por moda ficassem obcecados pelo figurino do protagonista da série, que chega agora à sua terceira temporada no Disney+. Apesar das calças serem uma porção especial do figurino, o prato principal são as onipresentes camisetas brancas.

Para os olhos leigos, elas podem não ter nada demais. Afinal, as peças não têm uma estampa ou gola sequer.

De primeira, arrisco dizer que a camiseta branca chamou atenção não só porque ela aparece de maneira recorrente na série, mas também porque tem um corte mais sexy e veste perfeitamente o corpo do Jeremy Allen - um caimento perfeito no corpo faz muita diferença, ainda mais no caso dele , diz a consultora de estilo Rafaella Arrais.

Carmy, em "O Urso" Imagem: Divulgação

Essa imagem levou fãs de moda a mergulharem em fóruns de discussão e comentários no Instagram para descobrir de onde eram as camisetas vestidas por Carmy.

Em entrevista ao "The New York Times", a figurinista Courtney Wheeler diz que não esperava toda a repercussão em torno do figurino do personagem. "Nosso programa não é explicitamente sobre moda, como 'Sex and the City' ou 'Emily em Paris'. É realmente incrível que as pessoas respondam a isso, mas não era nossa intenção", falou.

Por fim, a investigação levou as pessoas a acreditarem que as camisetas de Carmy eram o modelo 215 da marca alemã de básicos Merz B. Schwanen.

Os detalhes eram inegáveis: o formato da gola, o acabamento na região das axilas e a localização da etiqueta na parte traseira. A informação foi confirmada por Cristina Spiridakis, figurinista do piloto da série, à revista "New Yorker". Courtney Wheeler, responsável pelo figurino do segundo ao oitavo episódios da série, contou que Carmy também veste peças da marca japonesa Whitesville.

Porém, mais do que a beleza dessas camisetas básicas, o que impressionou os fãs da série foram os preços das peças: a camiseta da Merz B. Schwanen custa 80 euros (por volta de R$ 480), enquanto um kit com duas peças da Whitesville sai por 82 euros (R$ 498). Ainda assim, o preço não assustou quem estivesse afim de ter o mesmo look do chef: o site da Merz chegou a cair por conta da quantidade de pedidos que chegaram depois da estreia de "The Bear".

Um clássico de qualidade

Esta não é a primeira vez que a camiseta branca ganha um papel de destaque no figurino masculino. Em "Grease", John Travolta aparece sempre combinando a peça com calças jeans e de couro. Visual semelhante ao usado por Marlon Brando em "Um Bonde Chamado Desejo".

John Travolta, em "Grease" Imagem: Reprodução

A camiseta branca - assim como a preta também - são clássicos do guarda-roupa masculino. Estão presentes há mais de um século e muito pouco mudaram em termos de forma desde então , diz Rafaella Arrais.

De acordo com a consultora, a peça passa a mensagem de um visual casual e despretensioso. "Isso pode variar de acordo com a modelagem, as fibras utilizadas na fabricação, o quanto ela está bem cuidada ou mais gasta? Mas, no geral, ela costuma ser usada quando queremos transmitir algo como 'sou clássico, mas também moderno'".

No caso de Carmy, a camiseta branca e a calça jeans servem quase como um uniforme para que o protagonista possa focar no que realmente importa: em fazer a sua comida.

Ele é extremamente focado no trabalho e no que ele quer construir transformando aquele restaurante, então faz todo sentido que ele use um figurino tão 'funcional' com tanta frequência. Ele não é o 'protagonista', a comida dele é , analisa Rafaella Arrais.

Marlon Brando em "Um Bonde Chamado Desejo" Imagem: Reprodução

Caimento é algo que vai muito do gosto pessoal de cada um. Mas, na opinião da especialista, uma camiseta branca digna de ser notada acompanha as linhas do corpo como se tivesse sido construída em cima de um molde para vesti-lo perfeitamente. E é exatamente isso que acontece com o look de Carmy. No entanto, apesar do físico de Jeremy Allen White ajudar, este não é o ponto principal da peça.

O que faz diferença, no preço e no caimento, é, de acordo com Rafaella Arrais, a qualidade do material e do processo de confecção da roupa. As camisetas da Merz e da Whitesville são feitas em teares tubulares, uma maneira antiga de fazer esse tipo de peça que demora mais, mas garante maior durabilidade e conforto no corpo.

A especialista reflete que as camisetas brancas simples, mas de muita qualidade, espelham a preocupação de Carmy com os pratos que faz. "Mostra a personalidade de alguém que acredita que os ingredientes de excelente qualidade e bem utilizados fazem toda a diferença no prato final".