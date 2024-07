Passaporte mais poderoso do mundo consegue entrar em 195 países sem visto

Ranking da Henley & Partners, empresa britânica especializada em viabilizar cidadanias e residências no exterior como forma de investimento, elencou os passaportes mais poderosos do mundo. Cidadãos do país que figura em primeiro lugar têm passe livre para entrar em 195 países.

Como é feita a classificação

Ranking é elaborado por empresa há 19 anos. A Henley & Partners é a responsável pela lista, divulgada há 19 anos e atualizada de forma trimestral. O ranking é baseado no banco de dados exclusivo da Associação Internacional de Transporte Aéreo, ou IATA, na sigla em inglês, e engloba 199 passaportes e 227 destinos.

Menos vistos, mais poder. Para elaborar o ranking, a Henley & Partners leva em consideração quantos países os titulares dos passaportes conseguem entrar sem a necessidade de visto. Quanto mais países recebem esses cidadãos sem exigir autorização prévia, mais poderoso é o passaporte. Alguns países apresentam a mesma condição no quesito exigência de visto por outras nações e, portanto, dividem a posição no ranking.

Disparidade apresentada na lista retrata desigualdade na mobilidade pelo mundo. Tanto a primeira quanto a última colocação do ranking são um recorde. Nunca um país apresentou um número tão alto nem tão baixo na aceitação de seus cidadãos quanto os registrados na classificação atual. Em análise publicada no site da Henley & Partners, o presidente da empresa e idealizador do ranking Christian H. Kaelin diz que a tendência desde o início da elaboração da lista indica que, atualmente, há mais liberdade para viagens no mundo. No entanto, o abismo entre os primeiros colocados e os últimos vem crescendo a cada lista. "A diferença de mobilidade entre aqueles que estão no topo e na base do índice é agora maior do que nunca", diz Kaelin.

Os passaportes mais poderosos do mundo

Com entrada liberada sem visto em 195 países: Singapura Com entrada liberada sem visto em 192 países: Alemanha, Espanha, França, Itália e Japão Com entrada liberada sem visto em 191 países: Áustria, Coreia do Sul, Finlândia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo e Suécia Com entrada liberada sem visto em 190 países: Bélgica, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça Com entrada liberada sem visto em 189 países: Austrália e Portugal Com entrada liberada sem visto em 188 países: Grécia e Polônia Com entrada liberada sem visto em 187 países: Canadá, Hungria, Malta e República Tcheca Com entrada liberada sem visto em 186 países: Estados Unidos da América Com entrada liberada sem visto em 185 países: Emirados Árabes Unidos, Estônia e Lituânia Com entrada liberada sem visto em 184 países: Eslováquia, Eslovênia, Islândia e Letônia

Passaporte de Singapura é o mais poderoso do mundo, segundo a empresa britânica Henley & Partners Imagem: Kandl/Getty Images

E o Brasil?

Entrada sem visto em 171 países. De acordo com o ranking, o passaporte brasileiro está na 17ª posição, mesma colocação de Andorra e Argentina. Cidadãos dos três países têm entrada liberada em 171 nações.

Facilidade no Mercosul. Argentina e Brasil dividem a posição no ranking da Henley & Partners e são membros do Mercosul. Cidadãos dos países que formam o bloco, que inclui ainda Paraguai e Uruguai, podem circular pelo Mercosul utilizando documento oficial nacional. No caso dos brasileiros, é possível cruzar a fronteira com os três países vizinhos apenas com o RG, por exemplo.

Passaporte brasileiro é o 17º mais poderoso do mundo. Titulares do documento podem entrar em 171 países sem visto prévio Imagem: Divulgação/PF

A parte de baixo do ranking

100º lugar, com entrada liberada em 33 países: Iêmen e Paquistão

101º lugar, com entrada liberada em 31 países: Iraque

102º lugar, com entrada liberada em 28 países: Síria

103º lugar, com entrada liberada em somente 26 países: Afeganistão