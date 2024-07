Pabllo Vittar deixa bumbum à mostra em foto seminua: 'Ela é meu alibi'

Pabllo Vittar, 30, renovou o bronzeado e publicou algumas imagens sensuais.

O que aconteceu

Usando um biquíni preto, a cantora abaixou a calcinha do biquíni e deixou o seu bumbum à mostra. "She is my Alibi"

Nas imagens, a drag queen surge com os cabelos soltos, cropped manga longa preto e esbanja beleza natural. A legenda é uma referência à música Alibi, com participação de Yseult e Sevdaliza, que chegou ao top 5 de canções mais reproduzidas do Spotify no Brasil.

Fãs elogiaram o corpo da cantora. "A mais gostosa", disse um. "Você é uma deusa total", disse outro.

No início da semana, Pabllo Vittar deixou a web eufórica ao aparecer dando um beijão em um cantor. Ela aparece dando um beijão em Leonardo Fabbri, conhecido pelo nome artístico 'Chameleo'. "Dump de dias felizes", legendou Pabllo na publicação.

O cantor comentou no post com uma mensagem carinhosa. Os dois já colaboraram juntos em algumas faixas, como "Frequente(mente)" e "Tokyo".