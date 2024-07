Mick Jagger encontra atletas olímpicos e brasileiros zoam: 'Zicou os caras'

Mick Jagger, 80, conheceu parte da delegação de atletas que representará o Reino Unido nas Olimpíadas de Paris.

O que aconteceu

O vocalista dos Rolling Stones compartilhou registros do encontro em suas redes sociais. "Foi maravilhoso encontrar e apoiar o time do Reino Unido", escreveu, na legenda das fotos divulgadas no Instagram.

Muitos dos seguidores de Jagger fizeram questão de elogiar o ídolo nos comentários da publicação. "Você provavelmente está em melhor forma do que muitos atletas, Mick", comentou um fã. "80 anos e afiado como uma lâmina de barbear. Estou com inveja de Jagger", admitiu outro.

Quem roubou mesmo a cena, entretanto, foram os fãs brasileiros, que apareceram no post para brincar com a fama de pé-frio do cantor. "Os caras não sabem que ele é o maior pé frio do planeta?", 'preocupou-se' um rapaz. "Zicou os caras", debochou outro.