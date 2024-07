Diabão se inscreve para o BBB 25: 'Tenho esperança'

Diabão Praddo, 49, influenciador digital que ficou conhecido por suas modificações corporais, anunciou sua inscrição no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O influencer disse que se inscreveu no reality com sua mulher, Carol Praddo, mais famosa como Mulher Demônia. Diabão contou a novidade em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (24)

Diabão ainda celebrou a decisão e disse estar confiante. "Estou contente porque, depois de seis anos tentando fazer uma simples inscrição no 'Big brother', eu consegui. O 'BBB 25' é em dupla e fiz com minha esposa. Vamos ver se algo positivo acontece. Tenho esperança".

O tatuador também falou sobre seu retorno às redes sociais. Ele contou o motivo de seu afastamento e relatou dificuldades que passou nos últimos dias, como enfermidade, baixa da imunidade e diminuição de movimento de sua loja. "Há uns meses eu tive Covid. No momento da doença não me deu nada, mas tenho uma tal de síndrome da pós-covid. Depois que a doença é curada é que vem os sintomas e uma delas é baixar a imunidade Dessa vez feriu peças de silicone que eu tenho na testa, braço e maxilar. Foi algo que mexeu bastante com meu psicológico. Foi algo bem ruim. Eu estava esperando me restabelecer e me sentir mais saudável pra dar continuidade a meu projeto de modificação (corporal)".