Trisais, chocolate e oral duplo: As cenas de sexo mais quentes de 'Elite'

A oitava e última e temporada de 'Elite' (Netflix) será lançada nesta sexta-feira (26). Splash separou as minutagens das cenas de sexo mais famosas da série espanhola.

Nano e Marina

Temporada 1, episódio 3, 27min30s

Marina (María Pedraza) flertava com Samuel (Itzan Escamilla) durante a primeira temporada, mas preferiu se envolver com o irmão do rapaz, Nano (Jaime Lorente). O clima esquentou quando a estudante do Las Encinas recebeu o parceiro em casa.

Carla, Polo e Christian

Temporada 1, episódio 3, 47min13s

A "marquesa", interpretada por Ester Esposito, ganhou destaque nas primeiras temporadas por se envolver com Christian (Miguel Herrán). Ela namorava Polo (Álvaro Rico), que sentia prazer ao ver sua companheira transando com outras pessoas. Porém, os três se aproximam, e Polo começa a participar efetivamente das relações.

Cristian, Carla e Polo em "Elite" Imagem: Divulgação/Netflix

Lucrecia e Guzmán

Temporada 1, episódio 1, 20min40s

Lucrecia (Danna Paula) e Guzmán (Miguel Bernabéu) namoravam no início da série. O relacionamento começa a enfrentar problemas quando Nadia (Mina El Hammani) flagra o casal transando no vestiário do colégio Las Encinas.

Polo e Ander

Temporada 2, episódio 2, 36min38s

Após "resgatarem" Guzmán de uma bebedeira, Polo e Ander (Áron Piper) trocaram provocações por dormirem na mesma cama que o amigo. Os dois fazem sexo enquanto o personagem interpretado por Miguel Bernabéu dorme.

Guzmán, Polo e Ander em "Elite" Imagem: Divulgação/Netflix

Cayetana, Polo e Valerio

Temporada 3, episódio 4, 42min40s

"Rejeitados" pelos demais personagens por diferentes motivos, Cayetana (Georgina Amorós), Polo e Valerio (Jorge López) se aproximaram durante a terceira temporada. O clima esquenta entre os três durante uma brincadeira.

Carla e Samuel - Histórias breves

Episódio 2, 2min50s

Destaques na segunda e na terceira temporada da série, Carla e Samuel ganharam um "spin-off" para mostrar o fim do casal. O clima esquentou quando os personagens tiraram as roupas na casa de Samuel durante a disputa de um jogo.

Samuel encontra Carla em "Elite" Imagem: Divulgação/Netflix

Patrick, Ander e Omar

Temporada 4, episódio 3, 15min25s

Patrick (Manu Rios) provocou o casal formado por Ander e Omar (Omar Ayuso) durante toda a quarta temporada de "Elite". Em uma das cenas, os dois se rendem ao desejo e tomam banho com Patrick nos vestiários do colégio Las Encinas — com direito a oral duplo.

Patrick, Ander e Omar durante cena de duplo oral em "Elite" Imagem: Divulgação/Netflix

Mencía e Rebeka

Temporada 4, episódio 5, 17min10s

A chegada de Mencía (Martina Cariddi) na quarta temporada da série emplacou um relacionamento recheado de cenas quentes com Rebeka (Claudia Salas). Em uma das cenas, elas fazem uma "festa de chocolate" para apimentar a relação.

Rebeka e Mencía em "Elite" Imagem: Divulgação/Netflix

Patrick e Iván

Temporada 5, episódio 5, 29min20s

Interpretado pelo brasileiro André Lamoglia, Iván mexe com os sentimentos de Patrick na quinta temporada da série espanhola. Eles foram protagonistas de cenas quentes assim como Cruz (Carloto Cotta), pai de Iván na trama.

Patrick e Iván em "Elite" Imagem: Divulgação/Netflix

Sara e Raúl

Temporada 6, episódio 6, 14min00s

Antes de detalhar como o relacionamento entre Sara (Carmen Arrufat) e Raúl (Álex Pastrana) tornou-se abusivo para a estudante, a série mostrou uma cena quente do casal durante a gravação de uma "publi". Eles entraram nus em uma banheira para a filmagem.

Chloe e Nico

Temporada 7, episódio 3, 39min11s

Chloe (Mirela Balic) é um dos destaques da sétima temporada da série espanhola. Durante uma festa, ela surpreende Nico (Ander Puig), traindo a confiança da amiga Sonia (Nadia Al Saidi).