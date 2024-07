Ana Hikari anima fãs de Mila e Guto em Família É Tudo: Não vai decepcionar

Ana Hikari vive Mila, uma secretária com certa vilania na novela das 7 "Família É Tudo" (Globo). Em entrevista a Splash, a atriz falou sobre os fãs que torcem por um romance com Guto (Daniel Rangel), a relação nos bastidores com Rafa Kalimann, com quem atua na produção, e questão de influenciadores nas novelas.

Mila e Guto

A personagem de Ana Hikari faz sucesso nas redes sociais. Mesmo não tendo nenhum sinal no texto escrito por Daniel Ortiz sobre um relacionamento com o estagiário Guto, alguns fãs passaram a torcer pelo casal. Os vídeos com montagens de cenas dos dois personagens começaram a fazer muito sucesso na web.

Comecei a perceber quando eu e o Daniel Rangel vimos os edits, e eles [os fãs] começaram a me marcar nos edits da Mila, chamando ela de loba. Aí eu comecei a ficar muito surpresa [...] Fiquei chocada, falei 'gente, mas a galera tá vendo muito isso' [...] Teve um dia que abri o TikTok de uma das fãs de 'Família Tudo' e aí um dos edits de Guto e Mila tava batendo 1 milhão de visualizações. Falei 'não é possível, o que é isso?'

Ana Hikari

Para a atriz, ter "fãs barulhentos" é sempre bom. "Fãs e barulho é sempre no bom sentido, porque o que a gente mais quer é fãs que se mobilizem, fãs que façam barulho, sejam apaixonados pelo que a gente está fazendo. Eu amo, acho que esse é um sinal muito positivo".

Apesar da torcida dos fãs, Ana conta que a construção dos personagens não foi pensada para uma relação romântica entre Mila e Guto. "Eu e o Dani [Rangel], de maneira alguma a gente pensou esse casal como um casal. Isso era puramente uma relação de chefe e estagiário. Desde o começo foi assim, mas o público viu alguma parada ali nessa relação de gato e rato".

O capítulo de sábado (27) promete o que talvez seja o início de um desenvolvimento para Mila e Guto. O resumo do capítulo diz: "Mila admira o comportamento de Guto". Foi o suficiente para deixar os fãs do casal com expectativas bem altas nas redes sociais.

O que eu posso dizer sobre esse resumo? Assistam o capítulo 125 porque esse resumo não vai decepcionar [...] E quem faz os edits já fica com o dedo pronto pra editar, porque esse dia vai ter material para vocês editarem. Vai bater um milhão de views de novo no TikTok.

Ana Hikari

Rafa Kalimann e influenciadores em novelas

A personagem de Ana tem se aproximado muito de Jéssica (Rafa Kalimann), e a atriz tem gostado dessa relação. "Quando o Daniel Ortiz começou a escrever Jéssica e Mila Juntas, mandei mensagem para ele e falei 'meu Deus, eu amei' [...] porque é bacana até para a Jéssica ter esse lado - ela não tem mais ninguém, né? Ela não tem uma relação de confiança com mais ninguém. E aí, ele criou isso ali com a Mila e eu achei interessante porque elas meio que se identificam nesse lugar de maldade".

Hikari comentou sobre a polêmica envolvendo a troca da palavra "desgraçada" no texto da novela. Em entrevista ao podcast E Você?, Kalimann comentou que, devido a sua criação familiar, há palavras fortes, xingamentos, que não usa no dia a dia, mas sua personagem sim. Ao se explicar nas redes sociais, Rafa usou um vídeo nos bastidores de "Família É Tudo" ao lado de Ana.

É uma brincadeira! Minha família é de Minas Gerais, eu sei o que é o peso dessas palavras. Quem é de família religiosa, principalmente dessa região de Minas, sabe o peso que essas palavras têm. Que a avó aparece na porta se você fala qualquer uma dessas palavras. E é uma brincadeira, era totalmente brincadeira. Pra mim aquilo não teve peso nenhum [...] Uma coisa que é de camarim, de ensaio de cena. De maneira alguma isso interfere no meu trabalho. Na hora de gravar as cenas, a Rafa fala, de fato, as palavras. Então, não tem por que ficar questionando isso.

Ana Hikari

Mila (Ana Hikari) em 'Família É Tudo' Imagem: Angelica Goudinho/Globo

A atriz se diz uma questionadora da prática de escalar influenciadores para fazerem trabalhos de atores formados e já conversou sobre o assunto com Rafa Kalimann. "Eu sou uma pessoa que questionei muito essa questão de influenciadores dentro do nosso trabalho como atores. Eu questiono esse sistema [...] Eu tenho colegas de faculdade que estudaram à beça e não têm oportunidades que uma pessoa que tem like, que tem engajamento, tem seguidores, às vezes recebe [...] Isso aí a gente tem que questionar, mas é no sistema, isso de maneira alguma é um problema que eu tenha pessoal com a Rafa".

Hikari exalta a dedicação de Rafa Kalimann e destaca seu brilho nos olhos para com a profissão de atriz. "Até porque eu sei quem chega sem texto decorado no set durante uma novela inteira e quem chega com texto decorado. E a Rafa é a pessoa que chega com o texto super decorado. A Rafa é a pessoa consigo sentar no camarim e falar 'tá vendo essa cena aqui? Cara, olha essa cena, que legal, a gente pode fazer isso, o que você acha?', e ela brilha o olho, ela vem, ela troca, ela traz ideia também, ela compra a minha ideia, e ela mergulha naquilo".