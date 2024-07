Yas: Davi parece ter encontrado as piores 40 pessoas pra gerir sua carreira

Yas Fiorelo repercutiu a entrevista de Raquel Brito, 26, ao programa Central Splash. A baiana afirmou que a carreira de seu irmão, o vencedor do BBB Davi Brito, 21, é gerida por uma equipe de em média 40 pessoas.

Yas opina que Raquel e o irmão escolheram os piores profissionais do mercado para integrar sua equipe. "Desculpa, Raquel, mas demite essas 40 pessoas, porque são muito incompetentes! Vocês encontraram os 40 piores profissionais quando o assunto é gerir uma carreira. Parabéns!", ironizou ela, no Splash Show.

A apresentadora entende que esses funcionários têm mais sabotado Davi do que ajudado o campeão do BBB 24 (Globo). "Juntaram 40 pessoas que detestam o Davi e puseram para trabalhar para ele, não é possível! Deve ser o fã-clube da Wanessa Camargo que está trabalhando com o Davi."

Para Yas, é inaceitável que uma equipe tão numerosa permita que seu assessorado cometa erros tão básicos contra a própria imagem. "Nós estamos falando de 40 cérebros a pleno vapor, postando publi disfarçada de uma concorrente da empresa com que ele [Davi] tinha acabado de fechar o contrato? O social media não tem acesso à conta dele para apagar stories?"

Celine Dion e Lady Gaga merecem brilhar juntas em Paris

Yas Fiorelo falou também sobre o mistério em torno do show de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na próxima sexta-feira (26). Lady Gaga, 38, e Celine Dion, 56, são especuladas como as prováveis performances, após terem sido vistas chegando à capital francesa nesta segunda-feira.

A apresentadora torce para que Celine e Gaga cantem juntas na abertura do evento. "Queria muito que a Celine cantasse, mesmo que ela talvez não faça um show completo, uma participação muito extensa, por conta do seu estado de saúde."