Walt Disney e sindicatos chegam a acordo trabalhista e evitam greve na Disneyland

Por Dawn Chmielewski

ANAHEIM, Estados Unidos (Reuters) - Os sindicatos que representam 14.000 funcionários do parque temático Disneyland, na Califórnia, informaram nesta quarta-feira que chegaram a um acordo trabalhista com a Walt Disney, evitando uma greve no local.

O novo acordo de três anos, que inclui aumentos salariais e outros benefícios para os funcionários do parque, foi assinado por uma aliança de sindicatos que representam zeladores, operadores de brinquedos, balconistas e outros trabalhadores da Disneyland, em Anaheim, na Califórnia.

"Os membros do elenco (funcionários) lutaram muito nos últimos quatro meses e esse acordo não teria sido possível sem a força que todos nós demonstramos durante todo esse processo e o apoio inabalável dos hóspedes e dos membros da comunidade", disseram os sindicatos em um comunicado.

A Disney confirmou o acordo em um comunicado à Reuters: "Nós nos preocupamos profundamente com o bem-estar de nossos membros do elenco... e estamos satisfeitos por termos chegado a um acordo."

Os membros de sindicatos que trabalham nos parques temáticos Disneyland e Disney California Adventure, no distrito Downtown Disney e nos hotéis da Disney votaram de forma esmagadora nesta sexta-feira para autorizar o sindicato a convocar uma greve, caso não seja possível ratificar o acordo.

O contrato para os funcionários sindicalizados da Disneyland expirou em 16 de junho, enquanto o pacto que abrange os trabalhadores da Disney California Adventure e Downtown Disney expira em 30 de setembro.

Uma votação sobre o acordo está marcada para segunda-feira.

"Mostramos à Disney que somos os verdadeiros criadores de magia do parque e hoje provamos que, quando os trabalhadores se unem pelo que merecem, nós vencemos", disseram os sindicatos em uma declaração conjunta. "Estamos ansiosos para fazer com que nossas vozes sejam ouvidas durante o processo de votação para ratificar este contrato."