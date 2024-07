Valor astronômico! Saiba qual é o salário anual do Príncipe William

Príncipe William, 42, teve seu salário do ano de 2023 divulgado.

William recebeu US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 141 milhões). O valor foi revelado no relatório anual integrado do Ducado, publicado nesta quarta-feira (24).

A fortuna foi seu primeiro salário no primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha. Trata-se do título e propriedade que herdou após seu pai, o Rei Charles 3º, 75, assumir ao trono.

O fundo cobre as "atividades oficiais, beneficentes e privadas" do Príncipe William, Kate Middleton, 42, e seus três filhos, Príncipe George, 10, Princesa Charlotte, 8, e Príncipe Louis, 5. O Príncipe de Gales não recebe uma renda tradicional por ser um membro da família real.

As despesas que tem anualmente são amplamente financiadas pelo Ducado da Cornualha. Entre 2022 e 2023, Charles fez uma fortuna menor que a do filho. O atual rei do Reino Unido ganhou cerca de £ 24 milhões (US$ 30,93 milhões) com o espólio do Ducado da Cornualha.