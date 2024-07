Thomaz Costa faz promoção de curso e valor choca! Veja quanto é

Yas Fiorelo, Dieguinho Schueng e Dantinhas comentaram o curso lançado por Thomaz Costa, 24. Agora (outra vez) evangélico, o ator criou um método para "equilibrar corpo, alma e espírito" e cobra nada menos que R$ 5 mil pelas aulas ministradas on-line.

Na publicidade do curso - batizado de Método CT -, Thomaz ressalta que o preço atual é promocional apenas para a formação desta primeira turma. O "valor normal do método", fora da promoção, é de nada menos que R$ 91 mil.

Dantinhas reagiu completamente chocado ao 'empreendimento' de Thomaz. "Estou sem palavras... Quem é que paga por isso? Precisamos salvar essas pessoas, porque elas vão entrar em uma furada! Um curso do Thomaz Costa para equilibrar alma, espírito e corpo? Porque ele certamente é a pessoa ideal para ensinar isso...", ironizou o comentarista de realities do X (antigo Twitter), em participação no programa Central Splash.

Yas ressaltou que frequentar uma igreja tende a ser muito mais econômico (e eficaz) do pagar caro por um curso idealizado pelo ex-"Carrossel". "Tem um método muito eficiente e muito mais barato, que se chama 'ir à igreja'. Por que não comprar uma Bíblia Sagrada? Ao invés de pagar pelo curso do Thomaz Costa, 'compra' o curso que Jesus Cristo ensinou, que é praticar a religião e amar o próximo como a ti mesmo."

Carioca da gema, ela fez uma lista de opções bem mais interessantes com que empregaria a quantia exigida por Thomaz pelas aulas. "Com R$ 5 mil, eu levaria meu marido a uma churrascaria a que ele quer ir - custa R$ 200, acho caríssimo -, levaria minha família para passear e depois iria ao Mercadão de Madureira comprar tudo o que quisesse. Se sobrasse algum dinheiro, ainda ia ao shopping e torrava tudo."

Lucrar com discurso gordofóbico é atitude covarde de Maíra Cardi

Yas Fiorelo, Dieguinho Schueng e Dantinhas repercutiram o vídeo em que Maíra Cardi, 40, comenta a gravação de uma mulher que não consegue alcançar o próprio filho em um carrinho de bebê que se distancia, atribuindo a situação da personagem ao fato de esta ter sobrepeso.

Yas criticou Maíra por fomentar um discurso gordofóbico com o objetivo de ludibriar seu próprio público - e lucrar em cima dele. "A Maíra é muito covarde. Atribuir doenças a pessoas gordas é pura gordofobia. Esse discurso, além de muito baixo e muito covarde, é muito perigoso também."

Ela lembrou que a esposa de Thiago Nigro, 33, sequer tem formação acadêmica para dizer o que diz. "É muito triste que as pessoas a sigam e acreditem no que ela fala. Ela sequer é nutricionista, é coach. O que ela faz você também pode fazer, que é abrir a câmera e falar um monte de bobagem."