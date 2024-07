Inseguranças na gestação: 'Não compare seu bastidor com o palco de ninguém'

Já reparou como várias famosas estão grávidas? Iza, Hailey Bieber, Leandra Leal, Fernanda Garay. Em vídeo publicado no Instagram de Universa, a atriz Mariana Oliveira comenta que mesmo sem conhecer outras gestantes, inclusive as celebridades, ela tem a sensação de uma gravidez compartilhada, como se todas fizessem parte de grupo de amigas grávidas atravessando o mesmo campo de batalha. Em seu reels, Mari convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

Segundo a atriz, ter uma companhia e referência pode ser bom, mas também pode ser perigoso fazer comparações, ainda que algumas não tenham o menor sentido e semelhança com a realidade da gestante.

"É sempre bom lembrar que o Instagram, a rede social é só um recorte muito pequeno da vida real e poucas pessoas vão vir aqui falar de prisão de ventre, briga de família, barriga coçando e outros vários desconfortos que acontecem ao longo da gravidez. Cada um edita o melhor de si mesmo e escolhe o que quer compartilhar e o que não quer", afirma.

Se for preciso, troque suas referências e escolha alguém que compartilhe uma vida um pouco mais parecida com a sua.

No vídeo, a atriz ainda diz que o corpo da grávida parece um patrimônio público: todo mundo comenta se ela ganhou peso ou não, o tamanho da barriga, fazem comparações com outras gestantes próximas, como quem está mais inchada, quem tem uma alimentação melhor ou quem é mais organizada. "Se colocar um limite nesses comentários for muito difícil pra você, tá tudo bem, só não esquece de ser gentil com você mesma".