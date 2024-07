Saryne: Anitta erra ao unir estética de uniforme à desvalorização do atleta

Bárbara Saryne e Leão Lobo comentaram as críticas de Anitta, 33, aos uniformes que os atletas brasileiros vão usar na abertura dos Jogos Olímpicos, em Paris.

"O look representa exatamente como o atleta é tratado no país: sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado", lamentou a cantora, por meio de suas redes sociais.

Bárbara entende que Anitta foi precipitada em relacionar dois pontos que não necessariamente se interseccionam no universo esportivo. "São questões diferentes. A desvalorização do atleta é algo que já vemos há muito tempo. Quem nos dera usar um look feio e estar sendo valorizado - mas sabemos que não é o caso", apontou a loira, no Splash Show.

Leão concorda com Bárbara, mas ressaltou a importância de a cantora usar sua visibilidade para dar voz à classe atlética. "Entendo a postura da Anitta. É importante ela falar desse desrespeito que vemos com atletas no Brasil durante quatro anos, até virem os Jogos Olímpicos e [finalmente] começarem a falar deles."

O jornalista elogiou a intérprete de 'Paradinha' por estar sempre atenta a causas de interesse público. "A Anitta usa muito bem essa visibilidade que tem para falar de temas importantes para o Brasil. É uma coisa importante, e muito dos novos tempos. Há muitos artistas famosíssimos que nunca se posicionaram - como a Xuxa, por exemplo."

Equiparar-se ao elenco original é desafio na nova 'Vale Tudo'

Leão Lobo repercutiu a oficialização de Manuela Dias como autora do remake de "Vale Tudo", que a Globo prepara para 2025. A novelista comemorou, nas redes sociais, a oportunidade - e a missão - de atualizar um título tão icônico da teledramaturgia nacional.

Para Leão, o grande desafio da nova "Vale Tudo" é escalar um elenco à altura daquele que dramatizou com brilhantismo a obra original. "Me parece que o Gilberto Braga, a Leonor Bassères e até o Aguinaldo Silva escreveram essa novela para alguns atores [específico] daquela época. Isso é ruim, porque ela agora vai reescrever a mesma novela para outros atores."