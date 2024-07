Saryne: Altas expectativas de 'Mania de Você' podem resultar em frustração

À medida que as informações sobre "Mania de Você" (Globo) são divulgadas, crescem as expectativas sobre a nova novela.

Essas expectativas, no entanto, podem resultar em uma grande decepção, adianta Bárbara Saryne. "Já me deixa com dois passos para trás. Fico com receio, porque toda vez que a expectativa é muito alta, pode rolar uma frustração", diz.

Fico com a expectativa boa, só tenho receio dessa torcida toda e comparações. 'Avenida Brasil' foi um marco, e tem que parar de querer chegar nesse lugar de ultrapassá-la. É só fazer o seu melhor Bárbara Saryne

Ela acrescenta que, após a ressaca de "Pantanal", as novelas da Globo têm gerado altas expectativas. "Também temos expectativas sobre o 'Garota do Momento', por conta da estreia de Maísa na Globo", lembrou.

Com um grande elenco, "Mania de Você" já chega "sob pressão", avalia Chico Barney, citando Chay Suede, Gabz, Nicolas Prattes, Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves.

É possível uma novela mais famosa que 'Avenida Brasil'?

A nova novela das 21h tem gerado expectativas e há quem acredite, nos bastidores, que ela tem poder de ser um sucesso maior do que "Avenida Brasil", afirmou Flávio Ricco em sua coluna.

Saryne diz que "não duvida de nada" e que o audiovisual sempre pode surpreender, mas citou o exemplo de "A Regra do Jogo", que "prometeu demais" e foi "ruim".

Assista à íntegra do Central Splash:

