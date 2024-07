Saiba como deixar seu computador mais silencioso gastando pouco - ou nada

Os computadores fazem parte da vida das pessoas —sejam notebooks ou desktops, novos ou velhos, eles estão sempre presentes. Mas características técnicas, acúmulo de poeira nas partes internas, temperatura ambiente alta e outros fatores podem deixar o computador barulhento.

Para manter a harmonia dos computadores com seus usuários (e outros membros de sua casa), preparamos esse guia para deixar o computador mais silencioso gastando pouco (ou nenhum) dinheiro. Veja:

O que faz barulho?

Em um computador, existem poucas peças que podem provocar ruídos, geralmente associadas à refrigeração. Coolers, fontes, disco rígido e desencaixes no gabinete são as causas mais comuns de ruídos. O barulho nunca deve ser mais alto do que o som de uma pessoa falando baixo.

Onde ficam essas peças?

O funcionamento normal de um computador faz com que ele produza calor, e, assim como qualquer outro equipamento, usar toda sua capacidade faz com que ele esquente mais. Essas variações de temperatura são normais e previstas no projeto de todos os componentes que fazem parte da máquina, que usa dissipadores e ventoinhas (conhecidas no mercado como coolers) para se resfriar.

Nos projetos são previstos entradas e saídas de ar, e, por isso, é fundamental deixar o computador em um local arejado. É importante também evitar que qualquer objeto obstrua as entradas e saídas de ar.

Quando a temperatura do computador aumenta, os coolers entram em ação. Com a aparência de pequenos ventiladores, eles ficam ligados em todo momento que a máquina está em funcionamento e em situações excepcionais eles funcionam numa velocidade maior. Via de regra, quanto mais rápido os coolers funcionam, mais barulho produzem. É por isso que alguns computadores parecem mais barulhentos em dias quentes, por exemplo.

Se sua máquina "respirar" com facilidade, a circulação de ar dentro dela acontecerá de maneira mais eficiente e os coolers serão menos requisitados, gerando menos barulho.

Limpeza é fundamental

Apesar da circulação de ar ser benéfica para sua máquina, ela tem um pequeno efeito colateral: o acúmulo de poeira em seu interior. E é exatamente a sujeira que pode prejudicar a ventilação e aumentar o esforço que os coolers fazem para funcionar, fazendo com que a máquina gere mais ruído.

No caso de desktops, abrir o gabinete é simples e pede ferramentas comuns. Usando uma chave de fenda ou Philips, procure pelos parafusos que ficam em sua parte de trás, e abra-os.

Dentro da máquina, observe o estado dos coolers, e limpe-os com um bastonete de algodão seco ou um pano macio enrolado em um dos dedos. Para tirar a poeira das placas e outros componentes, prefira um jato de ar comprimido —uma solução caseira é usar um secador de cabelos na temperatura fria. Procure limpar os computadores em um ambiente externo e não dentro de casa, já que a quantidade de poeira espalhada pelo ar (e pelo chão) será grande.

Troca de componentes

Muitas vezes, a limpeza dos componentes do computador não é suficiente para diminuir o barulho. Uma das soluções mais simples (e econômicas) é providenciar a troca do cooler de sua máquina.

Outros componentes também interferem no barulho?

Discos rígidos e fontes de energia também podem provocar ruídos, mas nos dois casos, a única solução é a substituição do componente.

As fontes de energia também têm ventoinhas internas que provocam ruídos. Se ela for a aniquiladora de seu silêncio, é bom verificar a necessidade de instalar uma fonte de maior potência, que resista mais a maiores demandas por energia sem aquecer demais.

Apesar de ser a peça menos barulhenta das descritas aqui, os discos rígidos costumam produzir ruídos quando são acessados com freqüência e estiverem no final de sua vida útil. Caso a escolha seja por sua substituição, não se esqueça de fazer o backup de todos os seus dados.

Em computadores de alto desempenho, é comum que placas de vídeo ou discos rígidos tenham seu próprio sistema de ventilação, o que com o tempo também pode gerar mais barulho.

*Com informações de matéria publicada em novembro de 2008.