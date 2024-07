Playlist: Smashing Pumpkins, DIIV e Marcia Griffiths fazem shows aqui; ouça

Splash indica canções de artistas que farão shows no Brasil nos próximos meses. A seleção contempla nomes do rock e do reggae que virão ao país em setembro e novembro de 2024.

Escape The Fate - The Flood

Escape The Fate - Something

Escape The Fate - One For The Money

DIIV - Doused

DIIV - Under The Sun

DIIV - Brown Paper Bag

Marcia Griffiths - Don't Let Me Down

Marcia Griffiths - Electric Boogie

Marcia Griffiths - Feel Like Jumping

The Smashing Pumpkins - 1979

The Smashing Pumpkins - Bullet With Butterfly Wings

The Smashing Pumpkins - Tonight, Tonight