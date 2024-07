Olimpíadas 2024 embaralha programação da Globo; veja o que vai sair do ar

Com o início dos Jogos Olímpicos nesta semana, a TV Globo fará alterações significativas para a exibição das principais disputas esportivas. Por conta do fuso horário em Paris, os programas exibidos no período da manhã e da tarde serão os mais afetados. Veja as datas e atrações fora do ar durante a Olimpíadas:

Entretenimento

Encontro com Patrícia Poeta

Dias 25, 29 e 30 de julho

Dias 1, 2, 6, 7 e 9 de agosto

Mais Você

Dia 30 de julho

1, 6, 7 e 9 de agosto

É de Casa

27 de julho

Sessão de Sábado

27 de julho

3 e 10 de agosto

Sessão da Tarde

Fora do ar de 25 de julho até 9 de agosto

Edição Especial

Fora do ar de 25 de julho até 10 de agosto

Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea

26 e 30 de julho

9 de agosto

Temperatura Máxima

28 de julho

4 de agosto

Domingão com Huck

Nos dias 28 de julho, 4 e 11 de agosto, a primeira parte do programa não será exibida.

Futebol

4 de agosto

Cinemaço

4 de agosto

Jornalismo

Bom dia, Brasil

29 de julho

1º e 2 de agosto

Hora Um

31 de julho

1º de agosto

Globo Esporte

31 de julho

1º, 2 e 3 de agosto

Jornal Hoje

Poderá ter alterações flexíveis ao longo da temporada olímpica.

Bom Dia, Praça

2 de agosto

Praça TV 1

2 e 3 de agosto

Esporte Espetacular

28 de julho

4 de agosto

Outros

Santa Missa

28 de julho

4 e 11 de agosto

Globo Comunidade

28 de julho

4 de agosto

Pequenas Empresas & Grandes Negócios

28 de julho

4 e 11 de agosto

Globo Rural

28 de julho

4 de agosto

Auto Esporte

28 de julho

4 e 11 de agosto

Para ficar de olho: