Não ficou só na Beyoncé: divas do pop abraçam campanha de Kamala Harris à presidência

O mundo do pop está abraçando a candidatura de última hora à Casa Branca da vice-presidente americana, Kamala Harris, que está recebendo um grande impulso na internet com uma explosão de vídeos que misturam seus discursos com hits de sucesso.

Janelle Monáe, John Legend e Charli XCX são algumas das estrelas da música que deram seu apoio público a Harris. A elas se somam muitas celebridades de Hollywood como George Clooney, Viola Davis, Julia Louis-Dreyfus, Robert de Niro e Barbra Streisand.

Até mesmo Beyoncé - muito cuidadosa com a proteção de sua música - aprovou que a campanha utilize sua canção "Freedom".

A mãe da estrela, Tina, se apressou a apoiar a agora provável candidata democrata à eleição presidencial de 5 de novembro após a saída do mandatário Joe Biden no domingo.

O ciberespaço está em chamas com os mash-ups das citações mais famosas de Harris em discursos e entrevistas, que muitas vezes são o alimento para memes, e músicas de artistas pop do momento, como Charli XCX, Beyoncé, Taylor Swift e Chappell Roan.

A Internet costumava misturar seus momentos mais descontraídos para criticar a vice-presidente de 59 anos, mas desde que a campanha de Biden despencou após seu desastroso debate contra Donald Trump, os vídeos parecem estar fortalecendo sua presença, especialmente entre os eleitores jovens que estão constantemente on-line.

Os famosos também embarcaram na onda, captando o momento de marketing nos mundos inexoravelmente unidos da música e as redes sociais, ao mesmo tempo que se inclinam à candidatura de Harris.

"Código 'brat'"

A artista britânica Charli XCX, em particular, viu como seu bem-sucedido álbum "brat" se torna o núcleo da primeira campanha online de Harris.

O meme "brat summer" já estava vivo antes de Harris ser associada a ele.

A tendência enfatiza uma estética e um estilo de vida inspirados no álbum de Charli, que oferece uma forte dose de energia de jovem festeira com toques de ansiedade juvenil.

Quando os fãs começaram a aplicar o inevitável filtro verde-limão "brat" às imagens de Harris, Charli XCX expressou sua aprovação.

"Kamala IS a brat" (Kamala é uma pirralha), postou a estrela pop de 31 anos, uma frase que a campanha de Harris adotou rapidamente.

Na curta transição de Biden para Harris, a conta oficial da campanha no X também se rebatizou como "brat-coded", com sua foto de capa imitando o verde neon do álbum - "cor de Shrek", como é frequentemente chamado na Internet - e o estilo JPEG de baixa resolução.

Katy Perry, cujo single "Roar" foi tocado com frequência na campanha de Hillary Clinton em 2016, também promoveu seu último single "Woman's World" ao apoiar Harris.

Ela postou uma montagem da líder democrata com um mash-up de sua música e a agora famosa frase ligada à sua aspiração presidencial "Do you think you just fell out of a coconut tree?" (Você acha que acabou de cair de um coqueiro?), dita pela mãe da vice-presidente e lembrada pela agora candidata há mais de um ano em um evento na Casa Branca.

"É um mundo de mulheres, e você tem sorte de viver nele", canta Perry.

Cardi B também lembrou aos seus fãs que ela já havia dito que Harris deveria substituir Biden, a quem ela apoiou em 2020 depois de inicialmente apoiar o senador de esquerda Bernie Sanders.

Pouco depois de Biden ter anunciado sua retirada da disputa pela reeleição, a rapper do Bronx postou novamente um vídeo que ela havia feito anteriormente, no qual ela diz que Harris deveria ser a candidata democrata.

"STOP PLAYING WITH ME!!!!", escreveu ela na legenda que acompanha a gravação, enfatizando sua autoproclamada clarividência.

"Eu disse a eles que Kamala deveria ter sido a indicada em 2024", afirmou.

Cardi B havia indicado que não planejava votar quando Biden fosse o indicado, embora não tenha deixado clara sua posição agora que Harris é a provável candidata democrata, ainda esperando que seu partido a indique oficialmente.