Maeve Jinkings assume que já se sentiu desconfortável ao fazer cena de sexo

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Maeve Jinkings revelou já ter se incomodado durante uma gravação de cena de sexo.

A atriz contou como lidou com a situação. "Já passei por esse incômodo. Mas nunca me senti abusada. Quando aconteceu comigo, me cerquei de pessoas de confiança."

Achei que a gente passou um pouco do ponto, mas não senti que era um abuso. Estava todo mundo ali buscando. Maeve Jinkings

Maeve finalizou. "Fazer cena de sexo é muito difícil."

Maeve Jinkings sobre a profissão de atriz: "Entenderam a minha profissão a hora que comecei a fazer televisão"

A atriz contou como sua família reagiu à sua profissão. "Meu pai tinha muito medo de eu não vingar e depender dele. A primeira vez que me chamaram pra fazer novela, fiz skype com meu pai e ele chorava como criança. Ele dizia que já tinha se conformado que ia me ajudar o resto da minha vida, porque eu fazia cinema independente, teatro. Meu pai e outras pessoas do ciclo entenderam a minha profissão a hora que comecei a fazer televisão."

Maeve Jinkings afirma que passou a falar sobre a bissexualidade no ambiente familiar porque queria receber bem o sobrinho

Maeve revelou porque decidiu falar publicamente sobre sua bissexualidade. "Eu tenho um sobrinho que é gay. E eu comecei a sentir necessidade de falar sobre isso publicamente. Nasceu de uma necessidade de proteger ele, falar que existem mais jeitos de existir no mundo. Comecei a falar isso porque queria receber bem meu sobrinho e estava preparando minha família pra mim mesmo."

Maeve Jinkings afirma que pensa em desistir da carreira de atriz a cada dois meses

A atriz comentou pensar desistir da carreira algumas vezes. "Estou em um momento muito bom da minha carreira mas a cada dois meses eu penso em desistir. Esse ofício é muito difícil. Você abre mão de muita coisa, se doa demais, é difícil demais, não sei por onde começar. É curioso falar isso porque sei que estou num momento bom da minha carreira. Mas converso com muitos colegas que falam a mesma coisa."

Maeve Jinkings: 'Decidi ser atriz numa aula de matemática'

Maeve contou como decidiu ser atriz. "Decidi ser atriz numa aula de matemática aos 10 anos de idade. Eu era péssima, mas o professor pediu pra gente pegar aquele livro 'O homem que calculava' e cada grupo encontrar uma maneira de contar esse conto pra classe. Meu grupo resolveu encenar e aquela experiência de contar a história me impactou muito. Tem uma coisa meio ancestral, de sentar na fogueira e contar história."

