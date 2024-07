Silvio Santos está cheio de vida ainda, diz Íris Abravanel

Íris Abravanel, 75, falou sobre a recuperação do marido, o apresentador Silvio Santos, 93, em conversa com a reportagem de Splash. O dono do SBT ficou quatro dias internado no Albert Einstein, em São Paulo, após diagnóstico de H1N1.

O que aconteceu

Autora de novelas destacou que o comunicador segue cheio de vida para aproveitar os momentos em família. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa da novela "A Caverna Encantada".

A minha expectativa é que nós vamos ter uma longa vida juntos ainda. Vamos poder viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso [na vida sem Silvio Santos]. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida ainda. Iris Abravanel, autora de novelas

Íris Abravanel conversou com imprensa em evento no SBT Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Apresentador "está ótimo" após internação, garantiu a mulher do apresentador. "Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum [no hospital]. Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus [ele está bem]."

Íris Abravanel também agradeceu o carinho do público e da imprensa. "Obrigada a todos que torceram, se preocuparam com a gente. Muito obrigada. Eu estou muito grata a vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm pelo meu marido, que ele merece."

Silvio Santos está afastado da TV desde setembro de 2022. SBT nunca divulgou uma previsão de retorno. Patricia Abravanel assumiu o posto do apresentador na principal atração dos domingos da emissora.

Internação

Silvio Santos Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Silvio ficou quatro dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após diagnóstico de H1N1. Ele deu entrada na unidade de saúde na terça-feira (16), segundo publicou primeiro o jornal Folha de S.Paulo.

Assessoria de imprensa do SBT chegou a negar a informação, apesar de diversas apurações indicarem que o apresentador realmente estava hospitalizado. "A informação (sobre internação) não procede. Ele está no Brasil e bem de saúde", disse a emissora, em contato com Splash.

Michelle Barros, no entanto, confirmou a internação durante o "Chega Mais" no dia 18 de julho. "O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica na torcida para mais notícias. Silvio Santos está internado, mas está bem."

A H1N1 é uma variante da Influenza A. Trata-se de um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares. Segundo o Estadão, a internação foi necessária para que ele recebesse medicamentos injetáveis.

Apresentador deixou o hospital no sábado (20), após apresentar melhora no quadro de saúde. "Silvio Santos obteve alta neste sábado e se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos", informou a assessoria do SBT.