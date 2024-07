Ex-BBB Paula Freitas conta se tirou a costela após surgir com cinturinha

Paula Freitas, 28, ex-participante do BBB 23 (Globo), surpreendeu ao aparecer com uma aparência um tanto quanto diferente.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, a influenciadora surgiu com uma cinta e a cintura bem mais fina do que o normal. "Ela fez cirurgia para retirada de costela?", questionou uma pessoa ao ver a foto publicada no Instagram.

Nesta quarta-feira (24), a biomédica postou um vídeo explicando qual procedimento realizou. "Da primeira vez, eu vim bem ansiosa, mas desta vez eu estou feliz, porque vou dar continuidade a algo que comecei há um ano. Era meu sonho construir o corpo que sempre sonhei para mim mesma. Vim fazer remodelamento costal. Não é da minha estrutura ter a cintura fina, mas ter mais bumbum. Agora, quero ter o bumbum e a cintura fina também. Vou ficar violão".

Há um ano e depois meses, Paula passou por uma lipoaspiração. O remodelamento não consiste na retirada as costelas, mas, sim, no reposicionamento delas, para deixar a cintura da pessoa mais fina.

A ex-BBB realizou a operação há 21 dias. Ela ainda apostou em um corte de cabelo novo, com as madeixar bem mais curtinhas.