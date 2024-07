'Embala para viagem': Caio Blat extraviou atenção com volume da 'mala'

Caio Blat, 44, virou assunto nas redes sociais após o ator Marcelo Serrado, 57, revelar que ficou chocado ao ver o tamanho do pênis do ator nos bastidores de uma novela. Serrado admitiu ter "manjado" a parte íntima de Blat durante participação no programa Surubaum.

Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [estava] mole. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda. Marcelo Serrado

O volume da "mala" do artista já chamou a atenção outras vezes. A "fama" do famoso começou em 2002, quando ele participou de um filme chamado Cama de Gato, onde aparece em nu frontal.

Com a popularização da internet, no entanto, logo o vídeo com a cena em específico começou a se espalhar pelas redes sociais. As imagens são compartilhadas até hoje no X (antigo Twitter).

Caio Blat chama atenção por "volume" em sua sunga Imagem: Reprodução/Twitter

Em março de 2020, a sunga de Blat viralizou no carnaval. A imagem foi compartilhada pela mulher, a também atriz Luisa Arraes. "Ele esqueceu o resto da fantasia de policial, porque só levou o cassetete", brincou uma das seguidoras. "Embala que é para a viagem", afirmou outra.

Ator já entrou nos trending topics pelo mesmo motivo. Naquele ano, uma foto em que o ator aparece conversando com dois amigos viralizou, mas o que chamou a atenção foi a sunga preta volumosa.

"Pra onde o Caio Blat vai viajar com essa malona?", comentou uma seguidora. "O volume do Caio Blat tá rendendo viu... Só agora a nova geração veio descobrir que ele é dotado?", escreveu outra.

Caio Blat protagonizou cenas quentes em filme independente Imagem: Reprodução

Volume da sunga voltou a agitar as redes sociais em abril de 2023. À época, o famoso publicou uma foto ao lado da companheira em frente a um quiosque, em Natal, no Rio Grande do Norte.