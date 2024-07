Anel usado por Biancardi foi dado por Neymar após reconciliação

Bruna Biancardi, 30, é vista frequentemente usando uma joia grifada em seu dedo anelar da mão direita, que foi um presente de Neymar Jr., 32.

O que aconteceu

De acordo com fontes ligadas ao casal, o anel foi dado pelo jogador de futebol brasileiro para oficializar a reconciliação com a influenciadora. O mimo foi entregue a Bruna logo depois do batizado da filha deles, Mavie, de 9 meses, que aconteceu em maio.

A joia é da grife Prada, em metal esmaltado com ouro amarelo. Segundo o jornal Extra, a joia custa R$ 2,5 mil.

Bianardi não usa mais a aliança que ganhou do jogador quando estava grávida. Isso porque, a joia foi levada pelos bandidos que assaltaram a casa dos pais dela, em São Paulo, no início deste ano.