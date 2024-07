Beyoncé oferta bolsa de R$ 10 mil para alunos de universidade da Bahia

Beyoncé ofertou um programa de bolsas para estudantes de baixa renda da Uneb (Universidade do Estado da Bahia).

O que aconteceu

Doações serão feitas por meio da BeyGOOD, fundação criada pela estrela da música mundial. No total, 15 alunos serão contemplados com o Programa de Bolsas REINASSANCE 2024, conforme consta no edital divulgado pela Uneb nesta quarta-feira (24).

Selecionados receberão uma bolsa de US$ 2 mil cada um (cerca de R$ 10 mil na atual cotação do dólar). Esse valor será depositado em parcela única aos beneficiados pelo projeto.

Inscrições poderão ser feitas entre 7 a 21 de agosto de 2024 pelo site da Uneb. O resultado preliminar será divulgado em 2 de setembro, seguido pela análise dos documentos dos candidatos, entrevistas e a homologação dos selecionados.

Candidatos às bolsas devem atender alguns critérios. Segundo a Uneb, é preciso ser maior de 18 anos; estar matriculado em algum curso da própria Uneb; ter um rendimento acadêmico igual ou superior a nota 7; não ter vínculo empregatício; possuir conta bancária; tenham ingressado na faculdade pelo sistema de cotas; tenham renda renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou uma renda familiar mensal total de até três salários ou estejam cadastrados no Cadúnico, programa do Governo Federal para famílias baixa renda — é preciso que o registro tenha sido atualizado nos últimos dois anos.

Seleção dos bolsistas será feita em etapas. Na primeira fase, serão analisados os documentos necessários e os candidatos selecionados para a segunda etapa passarão por entrevista individual e/ou coletiva. Aqueles que obtiverem 70 pontos somadas as duas etapas vão para a terceira e última fase. Decisão final com os 15 selecionados será feita pela BeyGOOD.

Beyoncé esteve na Bahia no final de 2023. Na ocasião, a cantora firmou a parceria com a Uneb após se encontrar com a reitora da instituição. Adriana Marmori.