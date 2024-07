Máscara de R$ 16: os segredos de beleza da estrela de 'No Rancho Fundo'

No ar na novela "No Rancho Fundo", no papel de Corina Castello, Isis Broken, 29, pasme: economiza quando o assunto é produto de beleza.

Na sua lista de queridinhos não tem nada que custe mais que R$ 83, como revela sobre sua rotina de cuidados com a pele com exclusividade para Universa.

Quando acordo, gosto de colocar o rosto em uma bacia de água com gelo. Sinto que dá uma renovada. Depois passo água micelar e o Mustela Bálsamo Multifuncional, da Mustela, que tem efeito três em um: renova, restaura e hidrata , disse.

E, sem esquecer, é claro, do protetor solar.

Para a atriz, o cuidado com a pele é primordial, principalmente para ela, que está em frente às câmeras. Isis é uma mulher trans, mas não faz hormonização. Então tem cuidado redobrado com os pelos que aparecem no seu rosto. Por isso, a hidratação é fundamental para manter sua pele perfeita.

Para os dias de gravação, você a encontra mais cedo no camarim. E, claro, ela tem um truque baratinho para manter a maquiagem impecável durante as 12 horas no set: um prime de R$ 74,90.

Isis Broken indica seus produtos de skincare preferidos Imagem: Fotógrafo: Guilherme O'Doro, Stylist: Felipe Chianca

Gosto de fazer uma hidratação profunda e usar o prime Instamatte, da Quem Disse, Berenice?. Ele é muito bom. Opto por marcas brasileiras porque elas pensam no nosso clima. Ele além de fechar os poros, dá um glow maravilhoso na pele. No final das gravações, todo mundo fica surpreso como a minha maquiagem não saiu , diz.

Fim do dia, uma nova rotina: agora é a hora de tirar tudo o que ela usou para compromissos.

Sempre tiro a maquiagem. Primeiro passo um lencinho demaquilante e depois finalizo com a água micelar mais uma vez. Dá para perceber que o algodão ainda fica sujo. O cuidado com a limpeza tem que ser maior , diz.

Depois ela usa um sabonete de rosto.

Para finalizar os cuidados, Isis tem uma dica ousada e que custa menos de R$ 20.

Minha dica de ouro, que amo fazer, é passar Minancora no rosto e ir dormir, como se fosse uma máscara mesmo. Não faço isso todos os dias, mas quando acordo meu rosto está simplesmente perfeito , conclui.

Na nécessaire de Isis

