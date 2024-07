Arthur Aguiar desmente flertes com influenciadora e registra boletim de ocorrência

Na terça-feira, 23, Arthur Aguiar, 35 anos, negou as alegações de que trocou mensagens em tom de flerte com a influenciadora Yasmin Lisboa, após o vazamento de um suposto diálogo entre os dois. Em um pronunciamento nos Stories do Instagram, o ator e cantor, casado com Jheny Santucci, revelou que reuniu provas para demonstrar que o vídeo em questão é falso antes de se manifestar publicamente.

O Estadão procurou a influenciadora para comentar as acusações, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

"Demorei para aparecer aqui, mas apareci. Eu demorei, porque eu queria aparecer aqui com provas, não queria só aparecer falando. Vamos lá, vou tentar ser bem prático, bem direto, aliás, eu estava com saudade do Jogo da Discórdia e que bom que eu vou poder fazer isso na vida real", declarou Aguiar relacionando seu pronunciamento a dinâmica do programa Big Brother Brasil, no qual foi o campeão em 2022.

Ele reforçou que o diálogo divulgado é inexistente: "É óbvio que isso não aconteceu, é óbvio que essa mensagem não existe, esse diálogo não existe. Mas não ia adiantar eu vir só falar isso".

Com histórico de traições em seu relacionamento anterior com Maíra Cardi, Aguiar enfatizou que apenas negar as acusações não seria suficiente, por isso procurou provas substanciais. "Já registrei o boletim de ocorrência contra ela, porque ela cometeu um crime e ela vai responder por ele. Já entrei com um pedido para Meta (empresa responsável pelo Instagram) para que ela se pronuncie e mostre que nunca existiu esse diálogo", explicou o artista, que ainda diz ter conhecido o perfil de Yasmin apenas após a divulgação das supostas conversas.

No conteúdo dos Stories, Aguiar apresentou evidências de que o vídeo de Yasmin Lisboa é forjado. Ele destacou anomalias na gravação, como a falta de movimentação nos elementos da tela, comparando com a gravação original do Instagram.

Mulher de Arthur Aguiar se pronuncia

Em resposta aos rumores de traição, Jheny Santucci, mulher de Aguiar, também se manifestou. Ela acusou Yasmin Lisboa de criar uma situação falsa para ganhar notoriedade. "Vai caçar um trabalho. O auge é você forjando conversa com os outros. Não tem talento, né? Yasmin, fama e dinheiro são consequência, consequência de trabalho, de algo bom. Fama através de polêmicas e ainda mais uma sujeira dessa que você tá inventando, não é duradoura. Não é algo que vai te fazer bem" disparou Jheny.

Ela também expressou preocupação com a possível destruição de sua família e com o impacto na vida de seu filho de seis meses, Gabriel. "Você tem noção que somos uma família? Que temos um neném de 6 meses? E que se eu fosse burra e não entendesse de edições, poderia destruir uma família?"

Arthur Aguiar e Jheny Santucci são pais de Gabriel e o artista também é pai de Sophia, fruto de seu relacionamento anterior com Maíra Cardi.