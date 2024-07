Após flagrar Lupita e Guto sem roupa, Júpiter morre do coração

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Júpiter (Thiago Martins) fará de tudo para impedir a primeira noite de amor de Lupita (Daphne Bozaski) e Guto (Daniel Rangel).

O que vai acontecer

O neto de Frida (Arlete Salles) vai até a pensão de Furtado (Claudio Torres Gonzaga) decido a atrapalhar o momento romântico dos namorados. Para isso, ele fala com Chicão (Gabriel Godoy) e diz que precisa conversar urgentemente com a secretária.

O amado de Andrômeda (Ramille) afirma que não irá atrapalhar a primeira vez do irmão. Desesperado, Júpiter começa a fazer um escândalo.

Vencido pelo playboy, Chicão vai até o quarto chamar Lupita e uma confusão se instaura. Com o susto, a guatematelca acaba presa no suéter do namorado.

Guto aparece sem camisa e com Lupita enrolada em sua roupa na frente de Júpiter. O irmão de Vênus (Nathalia Dill) finge que está tendo um ataque cardíaco, pedindo para passar a noite ali por medo de ficar sozinho.

Guto (Daniel Rangel), Lupita (Daphne Bozaski) e Júpiter (Thiago Martins) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.